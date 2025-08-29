Katastrofa F-16 w Radomiu, w której zginął mjr Maciej „Slab” Krakowian, poruszyła całą Polskę. Joanna Racewicz, która sama przeżyła podobną tragedię w Smoleńsku, opublikowała poruszający wpis.

Śmierć pilota wstrząsnęła Polską. Kim był mjr „Slab”, legenda F-16?

Joanna Racewicz po tragedii F-16 napisała do rodziny pilota. ,,To niewyobrażalnie okrutne”

28 sierpnia podczas prób do Air Show w Radomiu rozbił się myśliwiec F-16. Pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej doświadczonych lotników w Polsce, zginął na miejscu. Nagrania z dramatycznych chwil trafiły do sieci, co wywołało ogromne poruszenie.

Wśród osób, które nie kryły emocji, znalazła się Joanna Racewicz.

Jest coś niewyobrażalnie okrutnego w pokazywaniu kolejny raz momentu katastrofy F-16 w Radomiu. Ostatnie sekundy życia Człowieka…– napisała dziennikarka.

Dodała też słowa wsparcia dla bliskich zmarłego:

Całym sercem z bliskimi pilota. Cholernie trudno będzie Wam oswoić te zdjęcia.

Racewicz doskonale wie, jak bolesne mogą być wspomnienia po nagłej stracie. W 2010 roku w katastrofie smoleńskiej zginął jej mąż, Paweł Janeczek, oficer BOR. Jak wyznała po latach, tamtego dnia miał w ogóle nie lecieć. Zamienił się z kolegą, by być na urodzinach synka.

„Kilka dni później ten kolega niósł na ramieniu jego trumnę, płacząc jak bóbr” – opowiadała ze łzami.

Dziennikarka wielokrotnie podkreślała, że żałoba nie znika wraz z upływem czasu.

Czas nie leczy ran, wcale. On tylko oswaja z tym, z czym musisz się zmierzyć. Życie po tragedii to nauka nowych kroków i nowego oddechu- trochę bardziej płytkiego, ale koniecznego, by przetrwać – mówiła w jednym z wywiadów.

Słowa Racewicz dziś nabierają jeszcze mocniejszego znaczenia. Jej wpis stał się gestem solidarności i wsparcia wobec rodziny tragicznie zmarłego mjr. Krakowiana.