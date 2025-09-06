Patrycja Sołtysik, czyli żona znanego dziennikarza Andrzeja Sołtysika, podzieliła się teraz w sieci mrożącymi krew informacjami dotyczącymi nieszczęśliwego wypadku. Kobieta i jej rodzina, wracając z wakacji ulegli poważnemu zdarzeniu drogowemu, gdzie prawie otarli się o śmierć.

Patrycja Sołtysik przerywa milczenie i ujawnia szczegóły dramatycznego wypadku

Patrycja Sołtysik zyskała popularność za sprawą swojego męża Andrzeja Sołtysika, który jest znanym i lubianym dziennikarzem. Para od 2015 roku jest małżeństwem, a międzyczasie doczekała się dwóch pociech: Stasia i Antosi. Co ciekawe, Andrzej jest starszy od Patrycji o ponad 20 lat, ale pokaźna różnica wieku nie była dla nich przeszkodą i od lat tworzą szczęśliwą rodzinę.

Niestety ich sielankowe życie zaburzył ostatnio dramatyczny wypadek samochodowy, gdzie blisko było od najgorszego. O szczegółach tego zdarzenia opowiedziała więcej żona dziennikarza na swoich social mediach. Jak dowiadujemy się z wideo, do zdarzenia doszło 30 sierpnia na drodze ekspresowej S6 w okolicach Kołobrzegu, kiedy to Patrycja Sołtysik podróżowała z rodziną. Niestety z niewyjaśnionych przyczyn ich podróż nagle przerwała kobieta jadąca pod prąd.

Z bardzo dużą prędkością najpierw zderzyła się z naszym samochodem, a następnie, kilkaset metrów dalej, z drugim pojazdem. I to drugie zderzenie okazało się dla niej śmiertelne. W naszym przypadku całe uderzenie skoncentrowało się na mnie, czyli kierowcy. Odpadło nam koło, hamulce przestały działać… przez kilkaset metrów za wszelką cenę utrzymywałam panowanie nad pojazdem i samoistnie hamowałam – wyznała Patrycja Sołtysik.

W dalszej części Patrycja ujawnia, że fizycznie wyszli z wypadku cało, jednak psychicznie bywa różnie, bo po zdarzeniu została trauma.

Świadomość jak wiele mieliśmy szczęścia w nieszczęściu… że mogło nas nie być… to emocje, z którymi ciężko sobie poradzić i zrozumieć – pisała.

Sołtysik wyznała również, że życie po części zawdzięczają fotelikom dla dzieci oraz wielkości i marce samochodu, który okazał się być bezpieczny. Poza tym kluczową rolę odegrało także jej opanowanie jako kierowcy, co również pozwoliło rodzinie wyjść z tego bez szwanku.