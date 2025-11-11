Paulina Holtz zabrała wczoraj tatę na umówione wcześniej badania do szpitala. Ku zdziwieniu aktorki nie przyjęto ich i odesłano do domu z niczym. Wściekła Holtz opowiedziała o całym zajściu na Instagramie i zapowiada, że sprawę skieruje do Rzecznika Praw Pacjenta.

Paulina Holtz oburzona zamknięciem szpitala

Paulina Holtz to znana polska aktorka teatralna i filmowa, która szczególną rozpoznawalność zyskała dzięki roli w serialu „Klan”. Aktorka postanowiła podzielić się teraz ze swoimi obserwatorami przykrą sytuacją, która ją właśnie spotkała.

Pojechaliśmy dziś do szpitala na Banacha i się okazało, że szpital zrobił sobie wolne i nie ma nikogo. Osoba w ochronie powiedziała nam, że pacjenci po 300 km dzisiaj przyjeżdżali i odbijali się od drzwi, ponieważ nikt nie poinformował pacjentów, że sobie zrobili wolne i wszystkie ustalone badania, a często się czeka na nie rok czy półtora, dzisiaj się nie odbywają. Jestem w lekkim szoku – relacjonowała Holtz.

Gwiazda „Klanu” alarmuje Rzecznika Praw Pacjenta

Aktorka zapowiedziała, że nie zostawi tak tej sprawy i zagroziła złożeniem pisma do Rzecznika Praw Pacjenta.

Bardzo współczuję tym, którzy też zetknęli się z taką sytuacją dzisiaj czy kiedykolwiek. Napiszę oficjalne pismo do Rzecznika Praw Pacjenta, na pewno to zrobię – dodała.

Na koniec Paulina zwróciła się również do obserwatorów z pewną radą. Aktorka zaproponowała, że ta metoda być może okaże się skuteczna w przypadku gdy np. lekarz odmówi wykonania jakiegoś badania czy wizyty.

Zawsze jak idziecie np. na jakieś badania, macie skierowanie, ale lekarz odmawia wykonania tego badania z jakiegokolwiek powodu, to proście, żeby dał wam to na piśmie – że odmawia z jakiego powodu; że np. nie chce was przyjąć i nie chce zrobić badania. Zdaje się, że niewielu jest lekarzy, którzy się odważą. Może w ten sposób uda się załatwić to, co było do załatwienia? – skwitowała aktorka.

Szpital wydał oświadczenie

Serwis Plotek postanowił zgłębić temat i skontaktować ze tym samym szpitalem w tej sprawie. Jak się okazało, izba przyjęć i oddziały funkcjonują normalnie, jednak poradnie specjalistyczne mają dziś dzień wolny. Powód? Odbiór wolnego za dzień Wszystkich Świętych.