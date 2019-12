Gwyneth Paltrow (47 l.) jest jak wino. Kobieta starzeje się z klasą, promuje naturalność i stara się nie korzystać nadmiernie z zabiegów medycyny estetycznej. Wierzy w filozofię zdrowego jedzenia i aktywności fizycznej. Aktorka pojawiła się w Aspen, gdzie pokazała najnowszą modę zimową. Jej kurta wyglądała naprawdę

WOW! Gwyneth Paltrow na tle przyrody pozuje NAGO i promuje naturalność

Gwyneth Paltrow dołącza do Chrisa Martina i Dakty Johnson w Aspen

Gwyneth Paltrow dołącza do byłego męża Chrisa Martina i jego dziewczyny Dakoty Johnson na rodzinny dzień w Aspen. Wygląda na to, że wszyscy żyją jak jedna, wielka rodzina. Do 2016 roku Chris i Gwyneth byli w związku małżeńskim. Aktorka w jednym z wywiadów zdradziła, że ich rozwód należał do trudnych, a mimo to pozostali w dobrych relacjach. Mają dwójkę dzieci i to ich szczęście jest dla nich najważniejsze.

Chris i jego była żona słyną z tego, że mają dość dziwną relację. Mimo rozwodu pozostali najlepszymi przyjaciółmi, bardzo często się widzą a Paltrow zaprzyjaźniła się z Dakotą Johnson.

Fotoreporterzy sfotografowali aktorkę, gdy w niedzielę wybierała się na stok. Później przyłapali ją, gdy miała na sobie ciepłą kurtkę/futerko. Do stylizacji dobrała szerokie, czarne spodnie i okulary przeciwsłoneczne. Nastoletnia córka Gwyneth, Apple (15 l.) także była obecna. Dziewczyna miała na sobie szare dresy, czarną bluzę i ciepłą kurtkę w pepitkę.

Nastolatka podobno bardzo lubi spędzać czas z rodzicami i ich nowymi partnerami. Nie widzi w tym nic dziwnego, a wszyscy doskonale się dogadują.

Gwyneth Paltrow nie wstydzi się nagości na Instagramie:

Udana stylizacja?

