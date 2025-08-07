Izabela Janachowska, tancerka, prezenterka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży ślubnej ponownie zwraca na siebie uwagę, tym razem za sprawą oryginalnej propozycji współpracy. Na jednej z facebookowych grup pojawiło się ogłoszenie dotyczące jednodniowej akcji promocyjnej dla jej Concept Store w Warszawie. Nietypowe jest jednak nie tyle samo zadanie, co sposób wynagrodzenia.

Izabela Janachowska zaskakuje nietypową ofertą pracy

Zadanie wydaje się proste. W sobotę, 9 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 18:00 (lub do wyczerpania zapasów), osoba zatrudniona na ten dzień ma rozdawać 100 balonów z helem. Akcja ma na celu promocję salonu Janachowskiej, który specjalizuje się w produktach i usługach dla przyszłych par młodych.

To, co wyróżnia ogłoszenie, to forma zapłaty. Zamiast klasycznego honorarium, oferowany jest barter, a dokładnie para eleganckich szpilek z kolekcji sygnowanej nazwiskiem Izabeli Janachowskiej. Ceny takich butów, według oficjalnej strony internetowej sklepu, mieszczą się w przedziale od 300 do 600 zł.

Choć propozycja może budzić mieszane odczucia szczególnie w kontekście braku finansowego wynagrodzenia, nie sposób odmówić jej kreatywności. Dla fanów tancerki i jej sklepu to szansa na zdobycie designerskich butów i współpracę z jedną z ikon branży.