Jakub Rzeźniczak jest od dłuższego czasu w szczęśliwym związku z Pauliną z domu Nowicką. Para wzięła ślub w listopadzie 2022 roku. Później w lutym 2024 roku na świat przyszła ich córka — Antonina. Małżeństwo chętnie udostępnia wspólne rodzinne kadry w sieci. Ostatnio wybrali się razem z córką, żeby obejrzeć maraton. Mała Antonina nieźle wyrosła!

Jakub Rzeźniczak oficjalnie powraca na boisko! Gdzie teraz zagra?

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie wybrali się z córką na spacer. Dodali przeuroczy kadr!

Jakub Rzeźniczak wrzucił do sieci serię relacji, na których pochwalił się tym, co robił w niedzielny poranek. Sportowiec udostępnił w sieci nagranie, na którym razem z córką i Pauliną leżą sobie na macie i odpoczywają. Trzeba przyznać, że Antonina bardzo wyrosła i coraz bardziej jest podobna do znanego taty:

Patrzcie na tę stylówę. To jest leśniczy i sarenka tam. Tutaj wilk. Pozdrawiamy ze Stalowej Woli serdecznie wszystkich. Zobaczcie, jak jest fajnie. Dziękuje doktorze nie tylko za piękne zęby — podsumował Jakub Rzeźniczak.

Widzowie zachwyceni sopockim festiwalem, ale jedna RZECZ im bardzo DOKUCZAŁA!