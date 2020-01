View this post on Instagram

[ENG⤵️] Kochani! Na moim kanale YouTube pojawił się już oficjalny teledysk do piosenki „Ramię w ramię” nagranej razem z @kayah_official ! 🤩 Sprawdzajcie, udostępniające, komentujcie! Jestem bardzo ciekawa jak Wam się podoba! Link w bio! 😍 Bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym, ale przede wszystkim @kayah_official za możliwość współpracy. To dla mnie przyjemność i zaszczyt.❤️ . Hey guys! Head to YouTube to watch the official music video of "Ramię w ramię" which I recorded together with @kayah_official ! Check it out, share it and submit your comments! I'm really curious to find out what you're all thinking! Link in bio! 🤩 Thank you to all people involved in the production, but mostly to @kayah_official for giving me the opportunity to collaborate. It was a huge pleasure and honor❤️❤️❤️ #viki #vikigabor #kayah #duet #singiel #ramiewramie #premiera #girlpower #karnawal