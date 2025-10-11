Kayah przechodzi teraz w życiu bardzo trudny czas. Najpierw straciła ukochanego tatę, a później odeszła od niej mama. 57-letnia wokalistka mimo bólu nie traci energii i chętnie pokazuje fanom artystyczne dokonania w mediach społecznościowych. Ostatnio zamieściła w sieci czarno-białe nagranie, na którym zaśpiewała przejmującą balladę. Słowa piosenki roztopiły serca fanów, którzy od razu zasypali ją licznymi komplementami.

Kayah pokazała nagranie z pogrzebu matki. Ten widok rozdziera serce!

Kayah opublikowała w social mediach czarno-białe wideo. Fala komentarzy ją zaskoczyła

Kayah mimo żałoby stara się normalnie funkcjonować. Artystka chętnie koncertuje, a ostatnio w czasie jednego z wydarzeń muzycznych wspominała zmarłą matkę. Teraz wokalistka szykuje dla fanów prawdziwą gratkę. Już wkrótce ukaże się reedycja płyty „Kamień” z nową piosenką: „Dzisiaj przychodzi on”, która premierę miała 10 października. Artystka w sobotni poranek zamieściła w sieci wpis, w którym podziękowała za pozytywny odbiór piosenki:

Lawina wzruszenia na mnie spadła! Oglądam sobie wasze relacje i to jak licznie udostępniacie „jego” na swoich socialach. Dziękuję. Moment premiery nowej piosenki (zwłaszcza po tak długiej przerwie) jest zawsze stresujący. Nigdy nie wiadomo czy się spodoba. A wy jak zwykle nie zawiedliście — podsumowała Kayah.

Kayah w żałobie. Niedawno pożegnała tatę, a teraz mama. Ten wpis łamie serce!