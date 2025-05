Kayah pogrążona w żałobie! Poinformowała o śmierci ojca „Żegnaj Tato…”

Kayah w dalszej części obszernego wpisu wspomniała także o tym, że niedawno zakończyła współpracę z wytwórnią Kayax i sprzedała do niej udziału drugiemu wspólnikowi. Nie kryła radości z tego faktu oraz dodała, że przeszła przez bardzo trudny dla niej rok:

Jestem wolną artystką, która odzyskała prawa – przede wszystkim autorskie prawa majątkowe do wszystkich swoich utworów, które stworzyłam na przestrzeni 30 lat oraz prawa producenckie do albumów wydanych po 2003 r. […] Kochani, dziękuję za to, że jesteście. Wasza obecność i wsparcie pozwoliły mi przetrwać najtrudniejszy czas w moim życiu. Do zobaczenia na koncertach — zakończyła Kayah.