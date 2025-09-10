Joanna Racewicz apeluje po ataku dronów. Ostrzega przed jednym…

W nocy z 9 na 10 września, podczas rosyjskiego ataku na terytorium Ukrainy, doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podaje Onet, do Polski wleciało ponad 19 dronów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez premiera, trzy z nich zostały zestrzelone przez polskie służby obrony.

W obliczu rosnącego napięcia Joanna Racewicz postanowiła zabrać głos i zaapelować do swoich fanów o rozwagę i wielki spokój. Dziennikarka poruszyła również wrażliwy temat emocji związanych z bieżącą sytuacją.

Strach to zły i groźny doradca. Paraliżujący. Odbiera rozsądek, spokój i trzeźwość myślenia. Oddaje na żer chaosu, manipulacji i fake newsów. To tylko wzmaga pożar. Nie pozwala oddychać – napisała Joanna Racewicz w mediach społecznościowych.

Podkreśliła, jak ważne jest, aby w takich momentach zachować zimną krew i rozmawiać z bliskimi. Zaznaczyła, że jedność w trudnych czasach zaczyna się od najbliższych relacji:

Nie możemy kontrolować tego, co się dzieje. Mamy władzę nad tym, co zrobimy z przekazem. Mamy kontrolę, jak na to zareagujemy. Jak o tym powiemy. Sobie. Bliskim. Światu.

,,Jedność zaczyna się w domach, rodzinach, przy stołach, w przyjacielskich relacjach. Bliskość jest tarczą. Być może jedyną teraz. Może jedyną, jaką teraz mamy w tych czasach” – podsumowała dziennikarka.

Joanna Racewicz przypomniała również o wyjątkowych, symbolicznych datach, które wzmagają poczucie zagrożenia – m.in. rocznicy zamachów na World Trade Center oraz zbliżającej się rocznicy sowieckiej agresji. W tych trudnych chwilach apeluje o spokój, wspólnotę i wzajemne wsparcie – to, według niej, powinno być dziś najważniejsze.