Joanna Racewicz to jedna z najpopularniejszych, polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Niestety obecnie w jej życiu nie dzieje się dobrze. Jak się okazuje, prezenterka przebywa obecnie w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Joanna Racewicz walczy o zdrowie

Dzisiaj Joanna Racewicz postanowiła podzielić się z fanami informacjami na temat swojego zdrowia. Choć już wcześniej informowała o problemach zdrowotnych, teraz opowiedziała więcej i wyjaśniła, że głównym powodem hospitalizacji są problemy z kręgosłupem.

Dziękuję Prof. Jerzemu Waleckiemu za diagnozę, Dr Arturowi Zaczyńskiemu za pierwszą operację, Dr Maciejowi Bujko za drugą. Na innym odcinku. Mój stary, zmęczony kręgosłup wołał o naprawę – napisała w poście.

Na Instagramie dodała także kilka zdań o bólu, jaki przeżywała od dłuższego czasu. Ma także apel do swoich fanów, by nie lekceważyli najmniejszych oznak problemów zdrowotnych i zadbali o siebie natychmiast, gdy dzieje się coś niepokojącego.

Ból nie uszlachetnia. Cierpienie nie czyni nas lepszymi ludźmi. To bzdury wymyślone na doraźne potrzeby.

[…] Ból może być dobroczynnym sygnałem, znakiem, że dzieje się coś złego i trzeba szybko reagować. Szukać przyczyny, sprawdzać, nie lekceważyć. […] Tak, jestem spuchnięta i obolała. To też kawałek prawdy o mnie. Nie zawsze jest „czerwony dywan” – przekazała pod zdjęciem ze szpitala.

Pod zdjęciem fani przekazali Joannie Racewicz wiele słów wsparcia i życzyli powrotu do zdrowia. Wielu z nich w sekcji komentarzy wykazało ogromne zainteresowanie stanem zdrowia dziennikarki.