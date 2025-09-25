Joanna Racewicz walczy o zdrowie w szpitalu! „Jestem spuchnięta i obolała”
Ma ważny apel do fanów.
Joanna Racewicz to jedna z najpopularniejszych, polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Niestety obecnie w jej życiu nie dzieje się dobrze. Jak się okazuje, prezenterka przebywa obecnie w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.
Joanna Racewicz walczy o zdrowie
Dzisiaj Joanna Racewicz postanowiła podzielić się z fanami informacjami na temat swojego zdrowia. Choć już wcześniej informowała o problemach zdrowotnych, teraz opowiedziała więcej i wyjaśniła, że głównym powodem hospitalizacji są problemy z kręgosłupem.
Dziękuję Prof. Jerzemu Waleckiemu za diagnozę, Dr Arturowi Zaczyńskiemu za pierwszą operację, Dr Maciejowi Bujko za drugą. Na innym odcinku. Mój stary, zmęczony kręgosłup wołał o naprawę – napisała w poście.
Na Instagramie dodała także kilka zdań o bólu, jaki przeżywała od dłuższego czasu. Ma także apel do swoich fanów, by nie lekceważyli najmniejszych oznak problemów zdrowotnych i zadbali o siebie natychmiast, gdy dzieje się coś niepokojącego.
Ból nie uszlachetnia. Cierpienie nie czyni nas lepszymi ludźmi. To bzdury wymyślone na doraźne potrzeby.
[…] Ból może być dobroczynnym sygnałem, znakiem, że dzieje się coś złego i trzeba szybko reagować. Szukać przyczyny, sprawdzać, nie lekceważyć. […] Tak, jestem spuchnięta i obolała. To też kawałek prawdy o mnie. Nie zawsze jest „czerwony dywan” – przekazała pod zdjęciem ze szpitala.
Pod zdjęciem fani przekazali Joannie Racewicz wiele słów wsparcia i życzyli powrotu do zdrowia. Wielu z nich w sekcji komentarzy wykazało ogromne zainteresowanie stanem zdrowia dziennikarki.
- Ma Pani bardzo ładne oczy bez makijażu. Zdrówka życzę
- Życzę szybkiego powrotu to zdrowia 💪
- Dużooooo zdrówka I dużo sił
- Dużo zdrowia Pani Joanno
- Proszę dzielnie przetrwać ten kryzys
- Zdrówka Piękna! Ono jest najważniejsze ❤️ – pisali fani pod postem Joanny Racewicz.
Maria A. | 26 września 2025
ZDROWIA! ZDROWIA!