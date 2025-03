Fani Justina Biebera od dłuższego czasu martwią się o jego stan psychiczny i zdrowie. Teraz piosenkarz sam dolał oliwy do ognia, publikując tajemniczy post, w którym otwarcie mówi o walce z własnymi emocjami i uczuciu „utknięcia pod wodą”. Co się dzieje z gwiazdorem?

Justin Bieber przerwał milczenie: „Czuję się jak oszust”. Najnowsze zdjęcia potwierdzają jego stan!

Justin Bieber w kryzysie? ,,Czuję się, jakbym tonął” – niepokojący wpis gwiazdora

Justin Bieber od lat dzieli się z fanami przemyśleniami na temat swojej duchowości i emocji, ale jego ostatni wpis na Instagramie wzbudził szczególny niepokój. 31-letni wokalista opublikował długi post, w którym wyznał, że czuje się, jakby „tonął” i musi nauczyć się „odpuszczać nienawiść”.

Zawsze mówiono mi, żebym nie nienawidził. Ale przez to czułem, że nie wolno mi tego uczucia mieć i nie mówiłem nikomu, że je odczuwam — wyznał Bieber, sugerując, że przez lata tłumił negatywne emocje.

Piosenkarz wyjaśnił, że ukrywanie tych uczuć sprawiło, że zaczął czuć się zagubiony i przytłoczony. ,,Jak możemy nie odczuwać nienawiści po całym bólu, jaki nas spotkał? — dodał w enigmatycznym tonie.

Justin Bieber ZNIKNĄŁ z życia rodzinnego? Zamiast imprezy z Hailey… zdjęcia z bongo!

To nie pierwszy raz w ostatnich tygodniach, gdy Justin Bieber publikuje tajemnicze posty. W zeszłym tygodniu w relacji na Instagramie pisał o tym, że od zawsze czuje się „niegodny” i „jak oszust”, gdy ludzie mówią mu, że na zasłużył na swój sukces. Dodał też, że „większość dni czuje się niekompetentny i nieprzygotowany do życia”.

Fani od miesięcy martwią się o zdrowie swojego idola. Już w lutym zaczęły krążyć spekulacje o zmianach w wyglądzie i zachowaniu Justina. Pojawiły się teorie, że Bieber zmaga się z poważnymi problemami, a niektórzy sugerowali nawet, że wrócił do dawnych nałogów.

Sprawę skomentował jego management, który w rozmowie z TMZ zaprzeczył tym doniesieniom. — ,,Wszystkie te narracje o rzekomych problemach Justina są fałszywe, wyczerpujące i żałosne „— skwitował przedstawiciel gwiazdy.

Nowy filmik Justina Biebera to krzyk o pomoc?! Przerażeni fani: „Narkotyki go niszczą” (WIDEO)

Warto przypomnieć, że Justin Bieber od lat otwarcie mówił o swoich zmaganiach z depresją i lękami. W 2022 roku ujawnił, że cierpi na zespół Ramsaya Hunta, przez który doznał częściowego paraliżu twarzy. Teraz jego wpisy ponownie wywołały lawinę spekulacji.

Czy to tylko refleksje nad życiem, czy sygnał, że Bieber ponownie zmaga się z kryzysem? Fani mają nadzieję, że to jedynie chwilowy spadek formy, a ich idol wkrótce wróci do lepszego samopoczucia.