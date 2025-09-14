Antek Królikowski to ojciec na medal! Tak się opiekuję małą Jadzią! ZDJĘCIA
Antoni Królikowski po rozstaniu z Joanną Opozdą odnalazł szczęście u boku Izabeli Banaś.
Aktor z nieformalnego związku z młodą prawniczką doczekał się narodzin córki — Jadwigi.
Antoni Królikowski chętnie dzieli się z internautami uroczymi chwilami, które spędza z córką — Jadwigą.
Widać, że przykłada się do swoich ojcowskich obowiązków.
Antoni Królikowski, Izabela Banaś i mała Jadwiga tworzą patchworkową rodzinę.
Izabela Banaś równie często, co jej ukochany pokazuje rodzinne kadry w sieci. Ma jednak konto prywatne, do które wstęp mają tylko wybrane przez nią osoby.
Izabela Banaś uwielbia pływać w wodzie z małą Jadwigą. Efektami akcyjnego odpoczynku pochwaliła się w sieci.
Antek Królikowski nie zapomina także o częstych spacerach z córką.
Aktor od 2016 roku choruje na stwardnienie rozsiane, co przeszkadza mu w normalnym funkcjonowaniu na co dzień.
Mimo to stara się czerpać z życia pełnymi garściami. Chętnie pokazuje córce świat.
Mała Jadwiga od małego ma kontakt ze zwierzętami. Uwielbia spędzać czas z ukochanym pieskie matki — Izabeli Banaś.