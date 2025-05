Klaudia El Dursi aktywnie działa w social mediach. Tym razem celebrytka podzieliła się ze swoimi obserwatorami przebiegiem ciąży i przemyśleniami z tym związanymi. Choć jej przekaz ma zabawny wydźwięk, to nie obyło się bez narzekania.

Klaudia El Dursi zabawnie o ciąży

Klaudia E Dursi prywatnie jest szczęśliwą mamą dwóch synów i partnerką Jacka Leszczyńskiego. Teraz para wyczekuje swojego potomka, jednak jak się okazuje, ten czas nie należy do najłatwiejszych. Gwiazda „Top model” i „Hotelu Paradise” nie ukrywa swoich humorków, burzy hormonalnej czy gorszego samopoczucia. Teraz celebrytka uraczyła swoich obserwatorów zabawnym nagraniem, w którym ponarzekała na swoje samopoczucie:

Powiem wam, że ta ciąża naprawdę mnie strasznie doświadcza. Jak ja się wczoraj źle czułam, ja myślałam, że to po mamie już. Wychodzę z domu, musiałam położyć się w windzie, bo inaczej ktoś musiałby mnie stamtąd zwlekać. Młodym jędrnym ludziom ciśnienie nic nie mówi, ale ja miałam ciśnienie 82 na 45. (…) No, było kiepsko i cały dzień tak miałam (…). Będę narzekać, sorry – zaczęła El Dursi.

Influencerka i prezenterka wprost przyznaje, że jej samopoczucie nie należy do najlepszych, a później skwitowała, że w ciąży zupełnie nie ma nic przyjemnego:

Nie boję się przyznać do tego, że ta ciąża jest naprawdę trudna, no ale nic, dźwignę to. Zaczynają się też bóle takie „rozpierające”, (…) też nieprzyjemne. W ogóle, czy w ciąży jest coś przyjemnego? Chyba nie… – kontynuowała.

El Dursi wyznała, że mimo trudności ciążowych, to najgorsze tak naprawdę przed nią. Mowa oczywiście o wychowaniu i sylwetce.

Chciałam jeszcze ponarzekać na tę ciążę. Sama ciąża to jest kropla w morzu. Potem trzeba jeszcze to dziecko wypluć. Potem trzeba je wykarmić. Potem trzeba doprowadzić do stanu używalności swoje ciało, które zmienia się diametralnie. Niektóre zmiany są nawet nieodwracalne (…). A facet? Facet ma tylko przyjemność, a potem ma potomka… W skrócie. Taka to jest sprawiedliwość – podsumowała z humorem celebrytka.

Hormonalny upust emocji El Dursi tak spodobał się fanom, że w komentarzach posypały się same komplementy:

„Narzekającą jeszcze bardziej panią lubię”

„Leje ze śmiechu. Mistrzyni”

„Jesteś niesamowita”

Nagranie skomentowała także koleżanka z branży Blanka Lipińska, która bez owijania w bawełnę napisała: „Ty jesteś jebni*ta 😂🖤 Kocham”.