Wicemistrz Polski nie żyje. Miał 23 lata. Tragiczne wieści ze świata sportu
Wróżono mu spektakularną sportową karierę.
Patryk Piskorek był wielkim talentem polskich sportów motorowych. Wiele osób wróżyło mu wielką karierę w świecie sportu. Niestety, mężczyzna zmarł nagle w wieku 23 lat. Był w bardzo młodym wieku, a już należał do reprezentacji Polski w enduro. Miał także sporo osiągnięć na swoim koncie. Jaka była przyczyna śmierci młodego sportowca?
Patryk Piskorek zmarł w wieku 23 lat. Był cenionym sportowcem
Patryk Piskorek w ubiegłym roku brał udział w rundzie mistrzostw świata SuperEnduro, które odbyły się w Gliwicach. Wiele osób zachwycało się talentem młodego mężczyzny. Nagle trafiła do mediów informacja o śmierci 23-latka. Padły przejmujące słowa na jednym z profili klubu sportowego na Facebooku:
Był nie tylko świetnym zawodnikiem, ale przede wszystkim super kolegą, zawsze uśmiechniętym, pomocnym i pełnym pasji do jazdy. Na motocyklu robił rzeczy, które dla wielu były nieosiągalne. Zawsze dawał z siebie wszystko i inspirował innych do tego samego — napisał Amk Gorce Nowy Targ.
Patryk Piskorek nie żyje. Przyczyna śmierci?
Na ten moment jednak nie wiadomo, jaka była przyczyny śmierci Patryka Piskorka. 23-latek zapisał się w pamięci wszystkich jako zdolny sportowiec pełen energii do życia i wspaniałych pomysłów:
Ciężko pogodzić się z taką stratą… Patryk na zawsze zostanie częścią naszej klubowej ekipy.
Będzie nam go bardzo brakowało. Spoczywaj w pokoju, Patryk — czytamy na profilu.
Internauci pogrążeni w smutku po śmierci Patryka Piskorka
Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci złożyli kondolencje najbliższej rodzinie i przyjaciołom Patryka Piskorka. Wspominali także, jakim był człowiekiem. Pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem zmarłego mężczyzny:
- Wyrazy współczucia był super dobrym zawodnikiem,
- Z Patrykiem startowałem w Trialu. Brak słów. Taki młody gość. Spoczywaj w pokoju,
- Najszczersze wyrazy współczucia,
- Nie wierzę. Ale smutna wiadomość. To był wspaniały człowiek. Najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich — pisali fani w komentarzach.