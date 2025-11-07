Patryk Piskorek był wielkim talentem polskich sportów motorowych. Wiele osób wróżyło mu wielką karierę w świecie sportu. Niestety, mężczyzna zmarł nagle w wieku 23 lat. Był w bardzo młodym wieku, a już należał do reprezentacji Polski w enduro. Miał także sporo osiągnięć na swoim koncie. Jaka była przyczyna śmierci młodego sportowca?

„Nieprzytomna, podłączona do aparatury”. Beata Tadla przyjęła namaszczenie chorych. Była w krytycznym stanie

Patryk Piskorek zmarł w wieku 23 lat. Był cenionym sportowcem

Patryk Piskorek w ubiegłym roku brał udział w rundzie mistrzostw świata SuperEnduro, które odbyły się w Gliwicach. Wiele osób zachwycało się talentem młodego mężczyzny. Nagle trafiła do mediów informacja o śmierci 23-latka. Padły przejmujące słowa na jednym z profili klubu sportowego na Facebooku:

Był nie tylko świetnym zawodnikiem, ale przede wszystkim super kolegą, zawsze uśmiechniętym, pomocnym i pełnym pasji do jazdy. Na motocyklu robił rzeczy, które dla wielu były nieosiągalne. Zawsze dawał z siebie wszystko i inspirował innych do tego samego — napisał Amk Gorce Nowy Targ.

Królikowski przerywa milczenie po rozprawie. Tak uderzył w Joannę