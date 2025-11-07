Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś — napisał Wojtek Sokół w mediach społecznościowych.

Pono to tak naprawdę Rafał Poniedzielski , który przez blisko trzy dekady tworzył na polskiej scenie hip-hopowej. Mężczyzna zadebiutował na scenie w 1996 roku i od tamtego czasu był ciągle na niej obecny. Jako pierwszy informację o jego śmierci zamieścił Wojtek Sokół w mediach społecznościowych:

Pono był jednym z najpopularniejszych polskich raperów. 6 listopada pojawiła się w sieci informacja o nagłej śmierci muzyka. Jako pierwsi wiadomość o jego odejściu przekazali: ZIP Składu oraz Wojtek Sokół. Przez dłuższy czas fani zastanawiali się nad tym, co stało się 49-latkowi. Teraz na jednym z portali podano przyczynę śmierci rapera.

Pono nie żyje. Przyczyna śmierci

Wiele osób nie mogło uwierzyć w nagłą śmierć Pono. Fani składali kondolencje rodzinie i najbliższym zmarłego rapera. Wszyscy zastanawiali się też nad tym, jaka mogła być przyczyna śmierci rapera w sile wieku. Teraz na stronie portalu Glamrap pojawiła się nieoficjalna przyczyna nagłej śmierci Pono:

Pono miał zawał serca. Robił dzisiaj biznesy w siedzibie Polsat. Wychodząc z auta do budynku, powiedział do swojego towarzysza, że źle się czuje i mu słabo. Za chwilę padł na ziemię. Był reanimowany przez blisko godzinę. Niestety bezskutecznie — czytamy na stronie portalu.

Pono nie żyje. Kim był?

Rafał Poniedzielski to postać, której nie sposób pominąć, mówiąc o warszawskim hip-hopie. Był nie tylko raperem, ale też jednym z artystów, którzy współtworzyli fundamenty tej kultury w stolicy. Swoją muzyczną przygodę rozpoczął w latach 90., gdy działał w legendarnych składach ZIP Skład i Zipera – grupach, które na zawsze zapisały się w historii polskiego rapu.

W 2002 roku Pono wydał solowy krążek „Hołd”, uznawany za jeden z kluczowych albumów tamtego okresu. Później przyszły kolejne projekty, m.in. „Tak to widzę” (2006), „Wizjoner” (2012), „Bunt” (2015) czy „Pondemia” (2021), które potwierdziły jego mocną pozycję na scenie i nieustanną potrzebę artystycznego rozwoju.

W 2017 roku ponownie połączył siły z Ero, HZD Hazzidym i Szczurem, nagrywając wspólny album „Szlagier”. Płyta spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w środowisku hip-hopowym. Pono zawsze pozostawał wierny swoim korzeniom – w jego twórczości słychać było Warszawę, codzienność i prawdę, które sprawiły, że był jednym z najbardziej autentycznych raperów w kraju.