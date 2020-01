Królewski urlop Meghan Markle (38 l.) dobiegł końca. Księżna z najbliższą rodziną postanowiła odpocząć od królewskich obowiązków i udała się na dwumiesięczny urlop z dala od ciekawskich gapiów. W tym czasie próżno doszukiwać się było aktywności królewskiej pary na Instagramie. Markle relaksowała się w USA i Kanadzie, gdzie zresztą spędziła święta. Teraz powrócili do Londynu i wyglądają na wypoczętych jak nigdy.

Meghan Markle pokazała zdjęcie małego Archiego ze świąt w Kanadzie. Ale on jest słodki! (FOTO)

Meghan Markle i Książę Harry wrócili z dwumiesięcznego urlopu

Królewska para już powróciła do Londynu. Ich pierwszym zajęciem było odwiedzenie kanadyjskiego wysokiego komisarza w Londynie, aby podziękować za „ciepłą gościnność” okazaną im podczas przerwy świątecznej. Następnie odwiedzili Kanadyjską Galerię, aby obejrzeć specjalną wystawę Skawennati, miejscowego artysty.

Księżna pokazała się w stonowanej stylizacji i prezentowała się bardzo elegancko. Założyła na siebie brązowy golf, satynową spódnicę do kostek od Massimo Dutti i dobrała do całej stylizacji szpilki w podobnym kolorze, co spódnica. Na wierzch założyła płaszcz w camelowym odcieniu.

Być może Markle odrobinę wypadła z wprawy przed wystąpieniami publicznymi, gdyż pod jej pachą powstała plama z potu. Wygląda na to, że Księżną stresował powrót do obowiązków królewskich, ale wyśmienicie jej poszło.

Obydwoje mieli przerwę od początku listopada. Wybrali doskonały czas na urlop. Przed wyjazdem książę, jak i księżna udzielili emocjonalnych wywiadów, które powstały podczas kręcenia filmu dokumentalnego o ich południowoafrykańskiej trasie królewskiej. Dokument spotkał się z mieszaną reakcją wśród opinii publicznej. Wtedy też Harry wniósł pozwy, przeciwko różnym brytyjskim tabloidom, które oczerniały jego żonę.

Wygląda na to, że Meghan postanowiła zostawić za sobą ten ciężki okres i rozpoczęła nowy rok ze świeżą energią. Uśmiech nie schodził księżnej z twarzy i można było zauważyć, że autentycznie się cieszy z powrotu do pracy.

Podoba się Wam jej pierwsza stylizacja w 2020 roku?

Dla nas wygląda perfekcyjnie.

