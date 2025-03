Kilka tygodni temu światem wstrząsnęła informacja o tajemniczej śmierci Gene’a Hackmana i jego żony Betsy Arakawa, którzy zostali znalezieni martwi w swojej posiadłości. Teraz ekspert prawny wyjaśnia, kto może odziedziczyć majątek hollywoodzkiej legendy.

Gene Hackman, który jeszcze niedawno obchodził 95. urodziny, był ikoną amerykańskiego kina. Jego kariera trwała ponad sześć dekad, podczas których zdobył liczne nagrody, w tym dwa Oscary za role w filmach „Francuski łącznik” i „Bez przebaczenia”. W życiu prywatnym aktor był związany z młodszą o 32 lata Betsy Arakawa, która była utalentowaną pianistką klasyczną. Para pobrała się w 1991 roku i od lat 80. mieszkała w Santa Fe.

26 lutego w posiadłości Hackmana i jego żony odnaleziono ich martwych w niewyjaśnionych okolicznościach. Ustalono, że para nie żyła już od kilku dni, a w domu znajdował się również martwy owczarek niemiecki. Do tej pory pojawiły się spekulacje o samobójstwie, zatruciu tlenkiem węgla, a nawet zabójstwie i udziale osób trzecich, jednak nic na to nie wskazywało.

Jako przyczynę zgonu Hackmana uznano kombinację zaawansowanej choroby Alzheimera i problemów z sercem, który prawdopodobnie nic nie jadł przez ostatnie dni. Natomiast przypuszcza się, że Betsy zmarła kilka dni wcześniej na wskutek hantawirusa. Wciąż nie wiadomo jednak, dlaczego pies również był martwy.

Teraz radca prawny David A. Esquibias, który nie jest związany ze sprawą, powiedział w rozmowie z amerykańskim magazynem, kto może odziedziczyć ich majątek. Jak podaje „People” Hackman i Betsy wyznaczyli się nawzajem jako osobistych przedstawicieli swoich majątków, gdy podpisywali swoje testamenty w 2005 roku.

Dodatkowo ekspert zwraca uwagę na kolejność śmierci małżonków, która w tym przypadku może mieć znaczenie.

Kiedy masz małżeństwo, problemem jest to, kto umrze pierwszy, a w tym przypadku Betsy umarła pierwsza, więc wszystko zapisała fundacji Gene’a Hackmana. On ją przeżył. Więc teoretycznie dziedziczy po Betsy do swojej fundacji, a potem, gdy umiera, jego fundacja trafia do beneficjentów – kontynuował radca prawny.