Björn Andrésen urodził się w 1955 roku w Sztokholmie. W wieku zaledwie 15 lat został obsadzony w filmie „Śmierć w Wenecji”, gdzie wcielił się w postać Tadzia – polskiego chłopca, który staje się obiektem fascynacji starszego mężczyzny. TVN24 Reżyser Visconti miał nazwać go „najpiękniejszym chłopcem świata”, co błyskawicznie wpłynęło na wizerunek Andrésena – i jak się później okazało – stało się źródłem osobistych trudności.

Świat filmu opłakuje śmierć jednej z najbardziej enigmatycznych postaci wielkiego ekranu. W wieku 70 lat zmarł Björn Andrésen, aktor i muzyk, który jako 15-latek zasłynął rolą Tadzia w kultowym filmie „Śmierć w Wenecji” reżyserii Luchino Viscontiego. Widzowie przez lata byli zachwyceni jego urodą i nazywali go „najpiękniejszym chłopcem świata”. Aktor miał na swoim koncie występy w ponad 30 filmach i serialach telewizyjnych.

Po spektakularnym debiucie Björn przeniósł się na pewien czas do Japonii, gdzie – jak relacjonuje „The Guardian” – stał się gwiazdą popu i modelem reklamowym. W ciągu życia aktorskiego wystąpił w ponad 30 filmach i serialach – m.in. w 2019 roku pojawił się w hollywoodzko-szwedzkim horrorze Midsommar. W biały dzień.

Sam Wielki Wybuch sławy okazał się jednocześnie pułapką: Andrésen mówił w wywiadach, że czuł się „jak egzotyczne zwierzę w klatce”, a sukces pierwszego filmu „mógł mu zrujnować życie”.

Śmierć i spuścizna

Szwedzki dziennik „Dagens Nyheter” potwierdził, że Björn Andrésen zmarł w sobotę w wieku 70 lat. Przyczyna śmierci nie została jeszcze publicznie ogłoszona.

Pozostawił po sobie nie tylko dorobek filmowy i muzyczny, ale też obraz osoby, której piękno stało się dla niego ciężarem. Jego historia przypomina, jak cienka bywa granica między błyskiem sławy a utratą prywatności.