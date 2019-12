Leonardo DiCaprio (45 l.) już od trzech lat jest szczęśliwie zakochany w modelce o 23 lata młodszej, Camili Morrone (22 l.). Para chętnie razem podróżuje, w wakacje wybrali się do Włoch, a teraz przed świętami wyjechali na narty do Aspen.

Leonardo DiCaprio w Aspen

Aktor za każdym razem robi wszystko, żeby go tylko nie rozpoznano. Niestety w jego przypadku nie jest to łatwe. Leonardo próbował ukrywać się podczas obiadu z dziewczyną, ale czujni paparazzi i tak go zauważyli.

Zakochani i ich przyjaciel, aktor Lukas Haas zamówili sobie frytki i burgery przed wyruszeniem na stok w pobliskiej knajpce The White House TavLern.

Kim jest Camila Morrone?

Camila Morrone pochodzi z Argentyny. Karierę zaczęła od modelingu, ale ostatnio stawia pierwsze kroki również w aktorstwie. Może pochwalić się debiutem w filmie Bukowski, w reżyserii Jamesa Franco i Życzenie śmierci.

