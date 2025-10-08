Maffashion to jedna z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Celebrytka już jakiś czas temu miała okazję wystąpić w teledysku Beaty Kozidrak pt. „Frajer”. Teraz Julia Kuczyńska zdradziła kulisy ich współpracy.

Koszmar Maffashion w dniu urodzin. Takiego „prezentu” się nie spodziewała

Maffashion zdradza, jak wyglądała jej współpraca z Beatą Kozidrak

Beata Kozidrak to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju, która uchodzi za muzyczną ikonę. Nie da się ukryć, że jej już kultowe utwory są uwielbiane od pokoleń. Artystka przez ostatnie miesiące zmagała się z chorobą, przez co zniknęła ze sceny i show-biznesu. Niedawno jednak Kozidrak powróciła ze zdwojoną siłą i znów jest aktywna artystycznie.

W 2022 roku Kozidrak nawiązała współpracę, jakiej chyba nikt się nie spodziewał. Piosenkarka zaprosiła wówczas do swojego teledysku Julię Kuczyńską „Maffashion”, która jest znaną i uwielbianą influencerką oraz fashionistką. Panie połączyły siły i wspólnie stworzyły wideo do piosenki pt. „Frajer”.

Gwiazdy brylują na evencie marki kosmetycznej! Skromna Karolina Pisarek-Salla, rozpromieniona Julia Kuczyńska

Teraz w rozmowie z „Plotkiem” podczas eventu kliniki Make My Dream Maffashion, Julia zdradziła kulisy współpracy z artystką i ujawniła, jaka naprawdę jest Kozidrak.

Beata jest przemiłą osobą, konkretną i taką spokojną, cichą. Słuchała reżysera, bo razem nagrywałyśmy teledysk. Najpierw ja miałam swoje sceny, potem przyjechała Beata. Między wierszami mogłyśmy sobie porozmawiać. Przede wszystkim powiedziała mi, dlaczego mnie wybrała – wyznała Julia.

Beata Kozidrak rozbiła BANK! Polsat może być jej wdzięczny do końca życia

W tamtym czasie wielu zastanawiało się, dlaczego Kozidrak zaprosiła Maffashion. Warto dodać, że w tym samym roku kiedy wyszedł klip, Maffashion akurat przechodziła trudne chwile w życiu prywatnym. Wielu zastanawiało się, czy przypadkiem jej obecność w teledysku nie nawiązywała do nieudanej relacji z Sebastianem Fabjańskim, która zakończyła się właśnie w 2022 roku. Jak się okazuje, Kuczyńska była w tamtym momencie inspiracją dla Kozidrak stąd, to właśnie padło na nią.