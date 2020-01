Małgorzata Rozenek-Majdan (41 l.) i Radosław Majdan (47 l.) spodziewają się dziecka. Para długo starała się o potomka, udało się dzięki zapłodnieniu in-vitro. Jedna z internautek zapytała się Małgosi, jak się czuje w ciąży. Gwiazda odpowiedziała.

Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśliła ciążowy brzuszek obcisłą sukienką

Niestety, ciąża dla niektórych kobiet jest bardzo trudnym okresem. Cierpią na poranne mdłości, puchną, brakuje im energii. Małgorzata, która prawdopodobnie jest w 4. miesiącu ciąży, czuje się jednak wspaniale.

Ciąża to dla mnie najpiękniejszy czas w życiu i tak jest tym razem. Wiem, że wiele kobiet źle się czuje, ale ja należę do tej grupy, która cieszy się każdym dniem. Dużo gorzej wspominam pierwszy miesiąc z życia dziecka, jeszcze zanim złapie się rytm. Ciąża to dla mnie prawdziwy stan błogosławiony – odpowiedziała fance na Instagramie.