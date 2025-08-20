Małgorzata Rozenek-Majdan z kosmicznym ustrojstwem na głowie. Co to jest?!

Małgorzata Rozenek-Majdan w boskiej stylizacji

Małgorzatę Rozenek-Majdan wkrótce będzie można oglądać w programie: „Bez kompleksów”, gdzie pomoże kobietom, które będą chciały zmienić swój wygląd.

Prezenterka z pomocą chirurgów plastycznych pomoże im na nowo pokochać siebie.