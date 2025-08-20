times-dark
Kozaczek
Małgorzata Rozenek-Majdan z kosmicznym ustrojstwem na głowie. Co to jest?!

Tak się ubrała na konferencję ramówką TVN-u. Wyszło stylowo?

/ 20.08.2025 /
EmEl
Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Małgorzata Rozenek-Majdan w boskiej stylizacji 

Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się na konferencji ramówkowej stacji TVN w przedziwnej stylizacji.

Wybrała kolor pomarańczowy, który podkreślił jej złocistą opalenizną.

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Małgorzata Rozenek-Majdan w boskiej stylizacji 

Jednak szczególną uwagę zwracał wielki pomarańczowy fascynator na jej głowie. Trzeba przyznać, że postawiła na oryginalny i wyrazisty dodatek. 

Małgorzata Rozenek-Majdan wie, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów!

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Małgorzata Rozenek-Majdan w boskiej stylizacji 

Trudno było oderwać od niej wzrok. Spodobały nam się również szpilki z cienkimi paseczkami, które świetnie korespondowały z całym „lookiem”.

Całość prezentowała się światowo!

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Małgorzata Rozenek-Majdan w boskiej stylizacji 

Małgorzatę Rozenek-Majdan wkrótce będzie można oglądać w programie: „Bez kompleksów”, gdzie pomoże kobietom, które będą chciały zmienić swój wygląd.

Prezenterka z pomocą chirurgów plastycznych pomoże im na nowo pokochać siebie.

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Małgorzata Rozenek-Majdan w boskiej stylizacji 

Małgorzata Rozenek-Majdan zrezygnowała z innych wyrazistych dodatków, co było plusem jej stylizacji. 

Postawiła na jeden wielki fascynator, który grał główne skrzypce w całej stylówie.

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Małgorzata Rozenek-Majdan w boskiej stylizacji 

Razem z ekipą programu „Bez kompleksów” Małgorzata Rozenek-Majdan dzielnie pozowała do zdjęć fotoreporterom. 

