Małgorzata Rozenek-Majdan z kosmicznym ustrojstwem na głowie. Co to jest?!
Tak się ubrała na konferencję ramówką TVN-u. Wyszło stylowo?
Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się na konferencji ramówkowej stacji TVN w przedziwnej stylizacji.
Wybrała kolor pomarańczowy, który podkreślił jej złocistą opalenizną.
Jednak szczególną uwagę zwracał wielki pomarańczowy fascynator na jej głowie. Trzeba przyznać, że postawiła na oryginalny i wyrazisty dodatek.
Małgorzata Rozenek-Majdan wie, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów!
Trudno było oderwać od niej wzrok. Spodobały nam się również szpilki z cienkimi paseczkami, które świetnie korespondowały z całym „lookiem”.
Całość prezentowała się światowo!
Małgorzatę Rozenek-Majdan wkrótce będzie można oglądać w programie: „Bez kompleksów”, gdzie pomoże kobietom, które będą chciały zmienić swój wygląd.
Prezenterka z pomocą chirurgów plastycznych pomoże im na nowo pokochać siebie.
Małgorzata Rozenek-Majdan zrezygnowała z innych wyrazistych dodatków, co było plusem jej stylizacji.
Postawiła na jeden wielki fascynator, który grał główne skrzypce w całej stylówie.
Razem z ekipą programu „Bez kompleksów” Małgorzata Rozenek-Majdan dzielnie pozowała do zdjęć fotoreporterom.