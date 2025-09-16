Malwina Wędzikowska, to jedna z najbardziej znanych stylistek i kostiumografek w Polsce. W show – biznesie działa już od kilkunastu lat, a także współpracowała przy takich programach jak m.in. „Taniec z Giwazdami” i „The Voice of Poland”. Choć zawodowo osiągnęła życiowy sukces, to prywatnie nie było jej łatwo. Najlepszym przykładem jest burzliwa relacja z Rinke Rooyensem, który jest producentem i reżyserem wielu programów telewizyjnych.

Malwina Wędzikowska ujawnia prawdę o odejściu z „Tańca z Gwiazdami”! „Zaczęłam się oszukiwać…”

Malwina Wędzikowska wyznaje prawdę o związku z Rinke Rooyens

Malwina i Rinke byli ze sobą pięć lat. Teraz, po latach projektantka zdecydowała się odsłonić kulisy tego związku w podcaście „Gdy nikt nie patrzy” Anny Pusleckiej.

Malwina Wędzikowska nie kryje, żre relacja z Rinke wystawiła ją na próbę. Kostiumografka weszła do świata show-biznesu, pełnego presji, opinii innych bez kompletnego przygotowania.

Weszłam do kompletnie nieznanego dla mnie świata, jakim jest show-biznes, zupełnie nieznanego dla mnie problemu, jakim jest uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Nie moje, nie moje, nie moje. I w pewnym momencie też do poważnych problemów zdrowotnych mojego partnera – wyznała.

Malwina Wędzikowska o pracy na planie „The Traitors. Zdrajcy”: „Byłam psychicznie i fizycznie połamana”

Choć cały czas miała wokół siebie bliskich, którzy jej pomagali przetrwać w świece, to czuła w sobie poczucie osamotnienia, samotności:

Jak zwykle zostałam z tym sama. Znaczy co, może nie zostałam z tym sama, osamotniłam się z tym. No tak, bo byłam Zosią Samosią, która wszystko bierze na siebie. Nie miałam doświadczenia terapii – wyznała w podcaście.

W rozmowie z Anną Plucińską przyznała, że ogromnym obciążeniem dla niej nie była tylko sama relacja, ale też praca u boku partnera i ciągła presja środowiska. Przez cały związek musiała udowadniać, że jest warta swojej pracy.

W rozmowie stylistka przyznała, że ogromnym obciążeniem była nie tylko sama relacja, ale też praca u boku partnera i ciągła presja środowiska. Jak sama przyznała:

Jak masz pracę, więc jeszcze pracuję dla niego i jestem perfekcyjna, bo wszyscy mnie oceniają i połowa mi źle życzy. Więc nie mogę im pokazywać mojej wyższości będąc w relacji z nim, tak? Dziewczyna prezesa, tak? Więc chciałam za wszelką cenę udowadniać swój profesjonalizm i tak się w tym wszystkim po pięciu latach zakręciłam, że doszłam do dna – zdradziła.

Cały odcinek rozmowy można usłyszeć w jej podcaście „Gdy nikt nie patrzy” na YouTube, gdzie stylistka jeszcze szerzej opowiada o kulisach swojej burzliwej relacji.

Jak dziś wygląda syn Kayah i Rinke Rooyensa Roch