Nina Tyrka przerwała milczenie po rozstaniu z Agustinem Egurrolą. Takie mają teraz relacje!
Co z opieką nad córką?
Nina Tyrka zdobyła popularność w siódmej edycji programu „Taniec z gwiazdami” w 2008 roku. Jej tanecznym partnerem był aktor Marek Kaliszuk, z którym zajęła siódmą pozycję. W trakcie udziału w show poznała Agustina Egurrolę, z którym później przez kilka lat tworzyła związek. Ich relacja jednak nie przetrwała. W tym samym roku przyszła na świat ich córka, Carmen, która dziś ma 17 lat i podobnie jak mama interesuje się tańcem.
Agustin Egurrola i Nina Tyrka się rozstali. Takie dziś mają relacje!
Agustin Egurrola i Nina Tyrka rozstali się w przyjaznej atmosferze. Dziś po latach mają świetne relacje, a najważniejsze dla nich jest dobro 17-letniej Carmen, która jest oczkiem w głowie rodziców:
Ona sobie tańczy hip-hop. Super, bo uwalnia emocje i jest to w formie zabawy. Ona to lubi, ale żeby to robić zawodowo, to nie do końca ma chęć. Dla mnie najważniejsze jako mamy jest to, żeby ona była szczęśliwym człowiekiem — podkreśliła Nina Tyrka.
Później Nina Tyrka podkreśliła, że teraz razem z byłym ukochanym — Agustinem Egurrolą skupiają się na dobru nastolatki. Pogodzili się już dawno z tym, że ich relacja się zakończyła i są wobec siebie życzliwi. Wiedzą, że w trudnych chwilach mogą na siebie liczyć:
Mamy bardzo dobre relacje. Obydwoje jesteśmy rodzicami i to jest najważniejsze. To, że każdy poszedł inną drogą, to takie jest życie. Najważniejsze jest jednak dobro Carmen i nie trzeba nic więcej mówić — podsumowała tancerka.