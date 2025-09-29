Kubańczyk i Aleksandra Ciupa mieli bardzo burzliwy związek. Para w końcu rozstała się po wielu próbach ratowania relacji. Początkowo otoczenie influencerki sugerowało, że powodem miał być nałóg Kubańczyka. Muzyk miał podobno nadużywać marihuany. Sam odniósł się do tych spekulacji i przy okazji w podkaście Żurnalisty zdradził, dlaczego rozstał się z Aleksandrą Ciupą. Padły mocne słow!

Kubańczyk został zaatakowany za śpiewanie z fanami: „Pobił mnie teleskopem, a później zagazował za nic”

Kubańczyk rozstał się z Olą Ciupą. Tak dziś wyglądają ich relacje!

Kubańczyk w rozmowie z Żurnalistą przyznał, że rok temu przesadzał z paleniem marihuany. To doprowadziło do prokrastynacji i braku rozwoju. Kiedy wokalista zaczął zauważać zgubne skutki nałogu, to stwierdził, że go porzucił. Dziś sporadycznie sięga po marihuanę i twierdzi, że zdecydowanie lepiej mu się żyje:

Byłem zły, że wszyscy wokół się rozwijają, a ja stoję w miejscu. To bardzo zaburzało mój tryb. To wpływa na pisanie tekstów, robi dziury w głowie. Jak jesteś w stu procentach trzeźwy, masz rześki umysł, to zupełnie inaczej się pracuje. A trawa jest jednak takim środkiem, który cię ogłupia. I to mnie bardzo irytowało — podsumował Kubańczyk.

Nikodem Rozbicki znalazł NOWĄ MIŁOŚĆ?! Aktor sam wygadał się na wizji…