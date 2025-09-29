To dotknęło Kubańczyka po rozstaniu z Olą Ciupą! „Przykro mi było, że…”
Padły przejmujące słowa!
Kubańczyk i Aleksandra Ciupa mieli bardzo burzliwy związek. Para w końcu rozstała się po wielu próbach ratowania relacji. Początkowo otoczenie influencerki sugerowało, że powodem miał być nałóg Kubańczyka. Muzyk miał podobno nadużywać marihuany. Sam odniósł się do tych spekulacji i przy okazji w podkaście Żurnalisty zdradził, dlaczego rozstał się z Aleksandrą Ciupą. Padły mocne słow!
Kubańczyk w rozmowie z Żurnalistą przyznał, że rok temu przesadzał z paleniem marihuany. To doprowadziło do prokrastynacji i braku rozwoju. Kiedy wokalista zaczął zauważać zgubne skutki nałogu, to stwierdził, że go porzucił. Dziś sporadycznie sięga po marihuanę i twierdzi, że zdecydowanie lepiej mu się żyje:
Byłem zły, że wszyscy wokół się rozwijają, a ja stoję w miejscu. To bardzo zaburzało mój tryb. To wpływa na pisanie tekstów, robi dziury w głowie. Jak jesteś w stu procentach trzeźwy, masz rześki umysł, to zupełnie inaczej się pracuje. A trawa jest jednak takim środkiem, który cię ogłupia. I to mnie bardzo irytowało — podsumował Kubańczyk.
Potem dodał, że czas rozstania był dla niego bardzo trudny i powodem wcale nie był nałóg. Muzyk wyznał, że nie dogadywał się z Aleksandrą Ciupą i w pewnym momencie ich drogi po prostu się rozeszły. Dziś są ze sobą w koleżeńskich stosunkach i życzą sobie jak najlepiej:
Jak masz być uśmiechnięty, zadowolony, gdy masz źle na chacie. Jak wracasz, siedzisz całymi dniami w studiu, bo gdzieś się kłócicie, cokolwiek. Teraz jestem szczęśliwy. Dobrze, że się rozeszliśmy. Mam nadzieję, że Ola też jest szczęśliwa. Teraz tego po prostu jej życzę, żeby była szczęśliwa. Nie żywię do niej żadnej złej krwi. Przykro mi było, że ostatnio potraktowała mnie tak, że próbowałem jej umniejszyć. Szanuję ją i życzę jej jak najlepiej — dodał Kubańczyk.