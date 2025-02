Izabela Tomaszewska to psychoonkolożka i mieszkanka apartamentu przy Złotej 44, która jakiś czas temu pojawiła się w polskim show-biznesie i udzieliła wywiadu Pudelkowi, w którym opowiedziała o mieszkaniu w najdroższym apartamentowcu w stolicy i oprowadziła po swoim 60-metrowym lokum na 45. piętrze wieżowca.

Jakiś czas temu okazało się, że jej apartament został wystawiony na wynajem, ponieważ jego właścicielka wyjeżdża za granicę. Ujawniono też, że aby zamieszkać w luksusowym apartamencie Tomaszewskiej trzeba będzie zapłacić 17 tysięcy złotych plus czynsz w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie. W rozmowie z Kozaczkiem Izabela wyznała też, że ma swoje preferencje dotyczące przyszłego lokatora jej apartamentu. Mieszkanka Złotej 44 przyznała wówczas, że choć nikogo nie wyklucza, najmilej widziani byliby mężczyźni pracujący w IT:

Najlepsi najemcy moim zdaniem to przede wszystkim mężczyźni z dobrą pracą, preferuję IT. Chłopaki pracują z domu, nie imprezują, nie intoksykują się. Uwielbiam. (…) Moje mieszkanie ma 63,8 więc rodzina z dziećmi chyba nie bardzo. Obcokrajowcy jak najbardziej na tak – opowiadała.

Teraz okazuje się, że jej gniazdko znalazło już nowego lokatora, a Tomaszewska opublikowała na Instagramie i TikToku filmik, na którym mogliśmy zobaczyć „ogołocony” z jej rzeczy osobistych apartament, czekający na wynajmującego.

Moja Złota 44 wynajęta!! Gdzie teraz podzieje się Queen of Złota? – pisała na TikToku.

Postanowiliśmy pogratulować Izabeli znalezienia nowego lokatora i zapytać ją, czy udało się znaleźć wymarzonego „chłopaka z IT”. Okazuje się, że nowym lokatorem Złotej 44 został jednak ktoś inny:

Ktoś inny, super, lepszy niż chłopak z IT. Co mi się spodobało to dotrzymanie słowa i wywiązanie się z umowy z nawiązką! Duże wrażenie zrobił na mnie – zachwalała właścicielka apartamentu, nie zdradziła jednak, kim jest osoba wynajmująca lokum.