Kochane Głodomory, jak widzicie, jestem mniej aktywny w mediach społecznościowych. Obecnie przebywam w Atenach, gdzie intensywnie się leczę. Walka, którą toczę, wymaga ode mnie ogromnej ilości czasu, siły i pełnego skupienia. Każdy dzień to wyzwanie, któremu staram się sprostać z pełnym zaangażowaniem — napisał Tomasz Jakubiak na Instagramie.

Tomasz Jakubiak jest znanym kucharzem, ekspertem kulinarnym i osobowością telewizyjną. Widzowie pokochali go jako jurora „MasterChefa Junior”. Niestety, ale w ostatnich miesiącach mężczyzna mierzy się z poważnym i bardzo rzadkim nowotworem, który zaatakował jego jelita. W celu odzyskania zdrowia jest obecnie w szpitalu w Atenach, gdzie przechodzi bardzo kosztowną terapię. Ekspert kulinarny w związku z tym założył zbiórkę pieniędzy, żeby zebrać fundusze na kosztowne liczenie. Ostatnio opublikował w sieci nowe oświadczenie, w którym zdradził, jak się teraz czuje.

Internauci pod oświadczeniem Tomasza Jakubiaka natychmiast go wsparli i życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. Nie jest tajemnicą fakt, że ekspert kulinarny ma wierne grono fanów i odbiorców, którzy regularnie go wspierają nie tylko ciepłymi słowami, ale również przelewami na leczenie mężczyzny. Ze znanych osób Tomasz Jakubiak może liczyć na wsparcie: Doroty Szelągowskiej, Magdy Gessler, Michele Morrone i innych znanych osobowości z jego stacji telewizyjnej — TVN: