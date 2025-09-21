18 września 2025 roku do mediów dotarły tragiczne informacje o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Wszyscy są zdruzgotani jej nagłym odejściem. Oficjalna przyczyna zgonu jeszcze nie jest znana, jednak na jaw wyszło teraz, co działo się niedługo przed śmiercią żony muzyka.

Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ. Tak wyglądała miłość z Edytą Rynkowską

Nowe informacje ws. śmierci Edyty Rynkowskiej. Wrócili z wakacji, a ona poczuła się gorzej

Rodzinę znanego piosenkarza, Ryszarda Rynkowskiego spotkała niewyobrażalna tragedia. 52-letnia Edyta Rynkowska, została znaleziona martwa w mieszkaniu w Brodnicy. Śmierć żony muzyka wstrząsnęła opinią publiczną, a informacja o jej odejściu wywołała falę współczucia i niedowierzania.

Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Lekarz stwierdził zgon, a prokuratura podjęła decyzję o zabezpieczeniu ciała w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Na ten moment wykluczono udział osób trzecich. Ze wstępnych oględzin wynika, że ukochana muzyka zmarła z przyczyn naturalnych lub chorobowych. Prokuratura jednak wszczęła śledztwo, dokładnie badając okoliczności jej śmierci.

Teraz w do mediów dotarły kolejne informacje dotyczące ostatnich dni Pani Edyty. Jak się okazuje, kilka dni przed tragedią Ryszard Rynkowski i jego żona wrócili z urlopu z Hiszpanii. Po podróży zatrzymali się jednak w mieszkaniu mamy Edyty w Brodnicy, ponieważ w ich domu trwa remont.

Państwo Rynkowscy odnawiali dom w Zbicznie, dlatego tymczasowo zamieszkali w mieszkaniu. Remont bywa wyczerpujący, więc pozwolili sobie na krótki urlop, by złapać oddech. Po powrocie wydarzyła się tragedia – powiedział informator portalu „Glampress”.

Sąsiedzi są zdruzgotani nagłym odejściem Edyty Rynkowskiej: „Ostatnio rozmawialiśmy”

Według relacji osób z otoczenia rodziny Rynkowskich już po powrocie z wakacji żona piosenkarza miała nie czuć się najlepiej.

Pani Edyta zawsze prezentowała się pięknie i z klasą, choć ostatnio była mocno przeziębiona po podróży. To niezwykle mili i pomocni ludzie, bardzo oddani rodzinie, szczególnie rodzicom w podeszłym wieku, których lata temu sprowadzili tu z Elbląga – wyznał jeden z sąsiadów pary.

Co więcej, na jaw wyszło również, że w oficjalnych dokumentach zmarła żona muzyka figuruje jako Magdalena Edyta Rynkowska. Rzeczniczka prokuratury wyjaśniła, że drugie imię „Edyta” mogło być używane w codziennym życiu przez jej męża.