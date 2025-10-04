Kilka dni temu media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Nagłe odejście Magdaleny Edyty Rynkowskiej było wielkim zaskoczeniem w mediach. Prokuratura w związku z zaistniałą tragedią wszczęła śledztwo, a kilka dni temu przeprowadzono sekcję zwłok, która ujawniła przyczynę śmierci. Teraz lekarz zdradza, jakie objawy mogą stać za schorzeniem, z którym borykała się ukochana artysty.

Żona Ryszarda Rynkowskiego zmagała się z poważną chorobą. Lekarz wskazuje objawy

Warto wspomnieć, że 18 września 52-letnia Edyta Rynkowska, została znaleziona martwa w mieszkaniu w Brodnicy. Śmierć żony muzyka wstrząsnęła opinią publiczną, a informacja o jej odejściu wywołała falę współczucia i niedowierzania. Jak się okazało, kilka dni przed tragedią Ryszard Rynkowski i jego żona wrócili z urlopu z Hiszpanii.

W poniedziałek (22 września) przeprowadzono sekcję zwłok Magdaleny Edyty Rynkowskiej. Badania wykazały, że żona muzyka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a sekcja pozwoliła rozwiać wątpliwości. Okazało się, że kobieta cierpiała na żylaki przełyku. Bezpośrednią przyczyną śmierci była jednak niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Magdaleny była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Jak ustaliliśmy, zmarła chorowała i niewydolność oddechowo-krążeniowa była skutkiem pękniętych żylaków przełyku. Ale nie ma żadnych śladów na ciele, żadnych obrażeń, więc potwierdziło się również wstępne nasze ustalenia, że wykluczyliśmy udział osób trzecich – mówiła prokurator Izabela Oliver dla „Faktu”.

Wyżej wymieniony tabloid zapytał również lekarza o objawy, jakie daje choroba, na którą cierpiała żona Rynkowskiego. Specjalista zauważa, że pęknięcie żylaków przełyku może być powikłaniem marskości wątroby.

Marskość wątroby to przewlekłe schorzenie, w którym zdrowa tkanka zastępowana jest włóknistą. Prowadzi to do poważnych zaburzeń funkcji organu, a jednym z efektów może być powstanie żylaków przełyku (…). Wczesne wykrycie żylaków przełyku i ich leczenie jest kluczowe, bo pęknięcie może doprowadzić do gwałtownego krwotoku i śmierci – wyjaśniał lekarz z Kliniki Gastroenterologii WUM dla „Faktu”.

Warto dodać, że choroba ta potrafi rozwijać się powoli, a nawet początkowo bezobjawowo. Jednym z alarmujących sygnałów jest jednak krwawienie, które może skończyć się śmiercią. Poza tym żylakom przełyku może towarzyszyć m.in.: osłabienie, uczucie zmęczenia, bladość skóry i błon śluzowych, zawroty głowy, omdlenia, przyspieszony oddech i tętno, wymioty krwią czy smoliste stolce.