Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu weszła w konflikt z produkcją „Tańca z Gwiazdami”. Tancerka zapewniła kiedyś, że nie wróci do programu, chyba że zostanie jurorem. Castingu nie wygrała, a zamiast niej wybrano Tomasza Wygodę. Od momentu przegranego castingu nie było jej po drodze z jury i produkcją. Teraz Iwona Pavlović dosadnie skwitowała, co myśli o tej sytuacji.

Iwona Pavlović o konflikcie Kaczorowskiej

2 marca 2025 roku, wystartowała 16. edycja telewizyjnego show „Taniec z Gwiazdami”. Warto wspomnieć, że Agnieszka Kaczorowska ponownie wróciła do produkcji po przerwie znów w roli trenera. Obecnie jej partnerem tanecznym jest aktor, Filip Gurłacz. Jakiś czas temu tancerka zapewniała, że nie wróci już do programu, chyba że jako juror. Niestety posady nie dostała, co spotkało się z dużym rozczarowaniem z jej strony. Dodatkowo wypowiadała się negatywnie na temat Tomasza Wygody, jakoby ten nie zasługiwał na ocenianie tancerzy w programie.

Teraz Iwona Pavlović w wywiadzie z „Pudelkiem” wypowiedziała się na temat tej sprawy. Jurorka uważa, że przez Kaczorowską przemawiały emocje, stąd ta zazdrość czy złość.

Ja już zapominam o takich rzeczach, które czasami są wywołane emocją. Wtedy Agnieszka chciała być w programie ‚Taniec z Gwiazdami’. Chciała być jurorem. Nie dostała się. Myślę, że emocje nią targały. Pewnie złość, zawód oraz jakaś zazdrość wysunięta w naszą stronę, która łączy się z podziwem. Ten podziw przechodzi później w złość do tej osoby. Te emocje odbierają nam trochę rozumu i coś powiemy, rzucimy. Może Agnieszka żałuje, nie wiem, nie rozmawiałam z nią – wyznała Pavlović.

Pavlović mimo całego zamieszania nie czuje się osobiście urażona i nie oczekuje żadnych przeprosin. Jurorka myśli, że pewnie jeszcze zetkną się w programie i będą miały okazje porozmawiać, ale ona nie ma zamiaru do niej sama podchodzić.