Julia Wieniawa właśnie wydała swoją drugą płytę i rusza w klubową trasę koncertową po Polsce. Z tej okazji pojawiła się w programie „Kuba Wojewódzki”. Rozmowa szybko zeszła z muzyki na życie prywatne aktorki i piosenkarki. W pewnym momencie padło pytanie o rzekomy romans z Malikiem Montaną. Julia nie kryła emocji, a jej reakcja zaskoczyła publiczność.

Julia Wieniawa promuje obecnie swój najnowszy album, który właśnie trafił na rynek. Gwiazda rusza też w trasę koncertową po Polsce, gdzie w klubowej atmosferze zaprezentuje fanom premierowe kawałki. Artystka przyjęła również zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego.

Choć rozmowa początkowo dotyczyła kariery muzycznej, szybko zeszła na wątki prywatne. Kuba postanowił zapytać Julię o jedną z najgorętszych plotek ostatnich miesięcy.

Wiesz, że jest mnóstwo plotek na twój temat… Ty miałaś romans z Malikiem Montaną – rzucił prowadzący.

Wieniawa wybuchnęła śmiechem i od razu zaprzeczyła. „Nie?!” – odpowiedziała rozbawiona, dodając po chwili: – „Jeszcze nie!”.

Na te słowa publiczność zareagowała gromkim śmiechem, a Kuba skwitował żartem:

Malik, załatwiłem tak jak prosiłeś.

Choć Julia jednoznacznie zdementowała pogłoski o romansie, jej żartobliwa reakcja tylko podgrzała atmosferę. Internauci natychmiast podchwycili temat, komentując, że między artystami „coś może być na rzeczy”.