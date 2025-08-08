Aleksandra Kot jest popularną prezenterką telewizyjną i radiową. Dziennikarka urodzona w Bielsku-Białej zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą pracy w Eska TV, gdzie realizowała programy takie jak „Eska on the Beach” czy „Jazdy gwiazdy”. Ostatnio zabrała głos pod jednym z postów na grupie show-biznesowej. Opowiedziała o swoim pierwszym w życiu wywiadzie z Dodą. Dziennikarka do dziś ma traumę, ponieważ idolka z jej dzieciństwa bardzo ją zawiodła…

Ola Kot źle wspomina wywiad z Dodą! „To był koszmar”

Doda jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Wokalistka wzbudza w ludziach mieszane emocje — jedni ją kochają, a inni nienawidzą. Dla początkujących dziennikarzy rozmowa z piosenkarką jest zawsze wielkim przeżyciem. Wie coś o tym Ola Kot, która swego czasu przeprowadzała wywiad z Dodą. Niestety, jej oczekiwania nijak się miały rzeczywistości…

Ja od zawsze byłam jej fanką, piosenki na pamięć kochałam całym sercem aż do roku 2013, kiedy przyjechałam do Hali Stulecia na wywiad z nią przed słynnym koncertem, który był rejestrowany i potem wyszedł na DVD. Potraktowała mnie jak gówno, stała z założonymi rękami, odpowiadała „tak”, „nie”, „nie wiem”, a ja byłam młoda i bardzo niedoświadczona, więc to był dla mnie koszmar… — podsumowała Ola Kot.

