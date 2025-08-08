Ola Kot wspomina trudny wywiad z Dodą. „To był koszmar!”
Dziennikarka przez lata miała traumę...
Aleksandra Kot jest popularną prezenterką telewizyjną i radiową. Dziennikarka urodzona w Bielsku-Białej zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą pracy w Eska TV, gdzie realizowała programy takie jak „Eska on the Beach” czy „Jazdy gwiazdy”. Ostatnio zabrała głos pod jednym z postów na grupie show-biznesowej. Opowiedziała o swoim pierwszym w życiu wywiadzie z Dodą. Dziennikarka do dziś ma traumę, ponieważ idolka z jej dzieciństwa bardzo ją zawiodła…
Ola Kot źle wspomina wywiad z Dodą! „To był koszmar”
Doda jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Wokalistka wzbudza w ludziach mieszane emocje — jedni ją kochają, a inni nienawidzą. Dla początkujących dziennikarzy rozmowa z piosenkarką jest zawsze wielkim przeżyciem. Wie coś o tym Ola Kot, która swego czasu przeprowadzała wywiad z Dodą. Niestety, jej oczekiwania nijak się miały rzeczywistości…
Ja od zawsze byłam jej fanką, piosenki na pamięć kochałam całym sercem aż do roku 2013, kiedy przyjechałam do Hali Stulecia na wywiad z nią przed słynnym koncertem, który był rejestrowany i potem wyszedł na DVD. Potraktowała mnie jak gówno, stała z założonymi rękami, odpowiadała „tak”, „nie”, „nie wiem”, a ja byłam młoda i bardzo niedoświadczona, więc to był dla mnie koszmar… — podsumowała Ola Kot.
Następnie Ola Kot wspomniała o tym, że jest w stanie zrozumieć po części zachowanie wokalistki. Dziennikarka dodała, że tego dnia Doda była mocno zestresowana tym, co działo się na próbach przed koncertem. Mimo to zachowanie artystki bardzo ją zraniło…
Wiem, że wtedy ten koncert nie był przygotowany tak, jak chciała, wszystko tam się waliło, ale złamała mi serce tą sytuacją, bo naprawdę kochałam jej muzę — dodała dziennikarka.
