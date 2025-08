Doda niedawno wystąpiła na scenie Łódź Summer Festival, gdzie wzbudziła spore poruszenie wśród fanów. Artystka wykonała na scenie najnowsze przeboje. Sięgała po utwory nie tylko z ostatniej płyty „Aquaria”, ale także z repertuaru, który stworzyła w przeciągu dwóch dekad kariery muzycznej. Okazuje się, że próby do wielkiego widowiska nie były usłane różami. Piosenkarce w pewnym momencie totalnie puściły nerwy! Mamy nagranie.

Doda miała zapłacić 100 tys. zł kary. Interweniowała prezydentka miasta!

Występ Dody podczas łódzkiego koncertu przyciągnął pod scenę tłum fanów jej talentu i artystycznego wizerunku. Wokalistka w trakcie występu zdobyła się na drobną uszczypliwości pod adresem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Ze sceny wypowiedziała wtedy następujące słowa:

Widziałam, że pan nasz z kosmosu chodził w trakcie mojego koncertu, rozdawał autografy i robił zdjęcia. Dobrze, że zszedł na Ziemię, bo teraz gwiazda jest inna i jedna. Także proszę na ten moment albo podziwiać, albo w namiocie. My jesteśmy tutaj po to, żeby co robić? Podziwiać — powiedziała Doda.