Doda pokazała pamiątki z rodzinnego domu. Obrazek babci wyciska z oczu łzy!
Te pamiątki mają dla niej ogromną wartość!
1 / 9
Doda jest bardzo aktywna w social mediach.
Ostatnio pokazała na nich rodzinne pamiątki.
2 / 9
Wokalistka ma mnóstwo zdjęć z przeszłości w luksusowym apartamencie.
Nas najbardziej zauroczyło zdjęcie Dody z zawadiacką miną.
3 / 9
Spore znaczenie emocjonalne dla Dody ma także zdjęcie z rodzicami.
Widać na nim, że wokalistka od małego miała bliską więź z rodzicami i bardzo ich kochała.
4 / 9
Doda również zapozowała z mamą Wandą. Zabawnie skomentowała to zdjęcie, mówiąc, że była wtedy na masie.
Okazuje się, że Doda w chwili narodzin była sporym dzieckiem, bo ważyła 4,5 kilogramów.
5 / 9
Oprócz tych fotografii Doda ma także bardzo dużo zdjęć z nastoletnich lat.
Wszystkie fotografie trzyma w sypialni nad łóżkiem, ponieważ są dla niej bardzo ważne korzenie i to, skąd pochodzi.
6 / 9
Doda ma słabość do jednego zdjęcia, które jest jej ulubionym z mamą — Wandą Rabczewską.
Wokalistka pozuje na nim z rodzicielką, która uśmiechnięta tuli córkę i patrzy w stronę słońca.
7 / 9
Poruszające jest też zdjęcie, na którym są dłonie ojca Dody — Pawła Rabczewskiego oraz jej matki — Wandy Rabczewskiej.
Jest też uwieczniona na fotografii dłoń ukochanej babci wokalistki, której kiedyś zadedykowała piosenkę.
8 / 9
Największe znaczenie sentymentalne ma dla Dody obrazek ukochanej babci z Matką Boską.
Okazuje się, że jej babcia modliła się do niego każdego dnia i odmawiała przed obrazem różaniec.
9 / 9
Zaskakująca fotografia, która wielokrotnie pojawiała się w mediach, także jest w sypialni Dody.
Chodzi bowiem o zdjęcie, na którym jej umięśniony tato Paweł trzyma ją na jednej ręce.