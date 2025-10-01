Za nami kolejne emocje związane z nowym odcinkiem „Top Model”. Od początku sezonu jurorzy zachwycają się urodą uczestników. Z pierwszych odcinków wynika, że konkurencja w tym sezonie będzie bardzo wysoka. Fani programu także popierają zdanie jurorów i dopingują przyszłym modelkom i modelom.

Widzowie oburzeni decyzją jury w „Top Model”

W najnowszym odcinku uczestnicy wzięli udział w nagiej sesji. Program zaplanował także pewne zmiany, uczestnicy tym razem pozowali w parach. Choć nowe wyzwanie z pewnością przysporzyło wiele stresu, przyszli modele i modelki stanęli na wysokości zadania, a na panelu usłyszeli wiele pochwał.

Rozpłakała się przed Dawidem Wolińskim, ale nie miał dla niej litości

Tuż po stresującej sesji uczestnicy wybrali się na castingi. Kilku z nich wygrało sesje wizerunkowe marki kosmetycznej, inni pojawili się w spotach reklamowych marki modowej, a dwie osoby zostały wyróżnione przez profesjonalną agencję modelingową.

Oto mieszkańcy domu modelek 14. edycji „Top Model”! Kto zasługuje na wielkie zwycięstwo?

Po zakończonym tygodniu przyszedł czas na decyzję, kto opuści dom modeli i modelek. W ostatnim odcinku jury zdecydowało, że z programem żegna się Robert, który zachwycił widzów swoją urodą. W komentarzach pod nagraniem z Robertem pojawiło się wiele słów sprzeciwu wobec decyzji jury. Zdaniem internautów uczestnik ma ogromny potencjał na pracę w high fashion na całym świecie.