Emocje w „Tańcu z Gwiazdami” ponownie sięgnęły zenitu! Dziś widzowie zobaczyli szósty odcinek tegorocznej edycji programu, a na parkiecie pojawiło się osiem par, które stanęły przed wyjątkowym wyzwaniem. Fani programu od dawna czekali na taki odcinek w tanecznym show.

Ten występ przejdzie do historii „Tańca z Gwiazdami”

W niedzielnym odcinku na scenie „Tańca z Gwiazdami” nie brakowało emocji, a pary odtworzyły historyczne i jedne z najpiękniejszych tańców, jakie do tej pory zaprezentowali uczestnicy z poprzednich edycji show. Uczestnicy pokazali ogromne zaangażowanie i niemal każdy taniec kończył się owacjami na stojąco.

6. odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Takiego odcinka jeszcze nie było. Kto odpadł?

Po jednym z występów Iwona Pavlović po raz pierwszy w tej edycji „Tańca z Gwiazdami” wstała i pogratulowała uczestnikom, na tym jednak nie koniec. Wiktoria i Kamil tak zachwycili jurorkę, że postanowiła się im ukłonić za bezbłędny i pełen emocji taniec. Za rumbę, para otrzymała 40 punktów i owacje na stojąco nie tylko od Iwony Pavlović, ale i od całej sali.

Po występie Wiktorii i Kamila w sieci aż zawrzało od pozytywnych komentarzy. Fani programu nie mogli powstrzymać się od słów zachwytu.