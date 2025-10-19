„Taniec z Gwiazdami”! Iwona Pavlović po raz pierwszy w tym sezonie wstała zza stołu po tym tańcu
Ten występ przejdzie do historii programu.
Emocje w „Tańcu z Gwiazdami” ponownie sięgnęły zenitu! Dziś widzowie zobaczyli szósty odcinek tegorocznej edycji programu, a na parkiecie pojawiło się osiem par, które stanęły przed wyjątkowym wyzwaniem. Fani programu od dawna czekali na taki odcinek w tanecznym show.

W niedzielnym odcinku na scenie „Tańca z Gwiazdami” nie brakowało emocji, a pary odtworzyły historyczne i jedne z najpiękniejszych tańców, jakie do tej pory zaprezentowali uczestnicy z poprzednich edycji show. Uczestnicy pokazali ogromne zaangażowanie i niemal każdy taniec kończył się owacjami na stojąco.
Po jednym z występów Iwona Pavlović po raz pierwszy w tej edycji „Tańca z Gwiazdami” wstała i pogratulowała uczestnikom, na tym jednak nie koniec. Wiktoria i Kamil tak zachwycili jurorkę, że postanowiła się im ukłonić za bezbłędny i pełen emocji taniec. Za rumbę, para otrzymała 40 punktów i owacje na stojąco nie tylko od Iwony Pavlović, ale i od całej sali.
Po występie Wiktorii i Kamila w sieci aż zawrzało od pozytywnych komentarzy. Fani programu nie mogli powstrzymać się od słów zachwytu.
- Coś niesamowitego… Wejście na ten poziom taneczny w ciągu kilku tygodni jest prawie nierealne. Wiktoria jesteś mistrzynią.
- Emocje po tym występie są we mnie do tej pory….coś pięknego !
- To jest najpiękniejszy taniec z wszystkich edycji tańca z gwiazdami! Pełen zachwyt!
- Ta Rumba nie była dobra – była epicka i zapadająca w pamięć – czytamy na Instagramie „Tańca z Gwiazdami”.