Afera po finale „Afryka Express”. Padły słowa o oszustwie
Finał „Afryka Express”. Edyta Zając i Michał Mikołajczak ostatecznie zostali zwycięzcami. Niestety niedługo później wybuchła prawdziwa afera. Widzowie rzucają oskarżeniami o oszustwo.
Edyta Zając i Michał Mikołajczak zwycięzcami „Afryka Express”
Finał „Afryka Express” był istną jazdą bez trzymanki, która doprowadziła do ostatecznej rozgrywki dwie pary: Edytę Zając z Michałem Mikołajczakiem oraz Nikodema Rozbickiego z Pawłem Kurkowskim.
Tuż przed startem Izabella Krzan przekazała radosną nowinę – kara nałożona na Edytę i Michała została cofnięta, co przywróciło im wszystkie zdobyte amulety. Adrenalina sięgnęła zenitu, gdy wyścig ruszył w mroku przed świtem, prosto z Nairobi.
Epicki finał czekał na dachu najwyższego wieżowca w mieście. Zawodnicy musieli wspiąć się na sam szczyt, pokonując wszystkie piętra pieszo. To Edyta Zając i Michał Mikołajczak wykazali się największą siłą i determinacją.
Jako pierwsi dotarli do mety, wciskając przycisk zwycięstwa, a fajerwerki uświetniły ich triumf. Nikodem i Paweł zajęli zaszczytne drugie miejsce.
Na co wygraną przekażą Zając i Mikołajczak?
Tą wygraną przeznaczymy na pomoc Faith, która ugościła nas podczas jednego z naszych ostatnich noclegów. Myślimy, że te pieniądze bardzo się jej przydadzą. Chcemy jej pomóc, chcemy się odwdzięczyć – powiedziała Edyta Zając.
Całą naszą wygraną pragniemy przekazać na cele charytatywne: – @fundacjaherosi , która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi.
Niestety ich wygrana wywołała skrajne emocje.
Afera po finale „Afryka Express”
Mimo historycznego osiągnięcia, informacja o ich wygranej natychmiast stała się zarzewiem intensywnej dyskusji w internecie.
Liczne głosy widzów podważają prawowitość rezultatu, wysuwając publicznie zarzuty o potencjalne oszustwa i nieprawidłowości, do których miało dojść w trakcie finału i poprzedzających go odcinków.
- Najgorsze, co mogło się wydarzyć… Produkcja dopuściła do wygranej parę, która oszukiwała na każdym kroku.
- Dramat, gorzej być nie mogło.
- Inni uczestnicy byli uczciwsi, a wygrali ci, którzy nie grali fair.
- Nawet w finałowym odcinku oszukiwali. Za Edytę Michał zjadł. Dla mnie i tak chłopaki wygrali — piszą oburzeni fani.
Znalazły się jednak głosy wspierające Edytę i Michała. Niektórzy są zadowoleni z werdyktu i od początku wspierali tę parę.
A wy co uważacie?
