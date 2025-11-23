Finał „Afryka Express”. Edyta Zając i Michał Mikołajczak ostatecznie zostali zwycięzcami. Niestety niedługo później wybuchła prawdziwa afera. Widzowie rzucają oskarżeniami o oszustwo.

Edyta Zając i Michał Mikołajczak zwycięzcami „Afryka Express”

Finał „Afryka Express” był istną jazdą bez trzymanki, która doprowadziła do ostatecznej rozgrywki dwie pary: Edytę Zając z Michałem Mikołajczakiem oraz Nikodema Rozbickiego z Pawłem Kurkowskim.

Tuż przed startem Izabella Krzan przekazała radosną nowinę – kara nałożona na Edytę i Michała została cofnięta, co przywróciło im wszystkie zdobyte amulety. Adrenalina sięgnęła zenitu, gdy wyścig ruszył w mroku przed świtem, prosto z Nairobi.

Epicki finał czekał na dachu najwyższego wieżowca w mieście. Zawodnicy musieli wspiąć się na sam szczyt, pokonując wszystkie piętra pieszo. To Edyta Zając i Michał Mikołajczak wykazali się największą siłą i determinacją.

Jako pierwsi dotarli do mety, wciskając przycisk zwycięstwa, a fajerwerki uświetniły ich triumf. Nikodem i Paweł zajęli zaszczytne drugie miejsce.

Na co wygraną przekażą Zając i Mikołajczak?

Zwycięzcy „Afryka Express”, Edyta Zając i Michał Mikołajczak, postanowili, że ich triumf będzie miał wymiar charytatywny, przeznaczając aż 75 tysięcy złotych z nagrody na pomoc potrzebującym.

Duet podzieli tę sumę na trzy części, z których jedna trafi bezpośrednio do kobiety imieniem Faith, mieszkanki Afryki. To właśnie ona, mimo własnego ubóstwa, z otwartym sercem udzieliła im schronienia i poczęstunku podczas programu.

Historia Faith wywarła na parze ogromne wrażenie, inspirując ich do tego wyjątkowego gestu wdzięczności i solidarności.

Tą wygraną przeznaczymy na pomoc Faith, która ugościła nas podczas jednego z naszych ostatnich noclegów. Myślimy, że te pieniądze bardzo się jej przydadzą. Chcemy jej pomóc, chcemy się odwdzięczyć – powiedziała Edyta Zając.

W mediach społecznościowych Zając zamieściła wpis, precyzyjnie informując, na co zostaną spożytkowane środki finansowe z nagrody.

Całą naszą wygraną pragniemy przekazać na cele charytatywne: – @fundacjaherosi , która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi.

Niestety ich wygrana wywołała skrajne emocje.

Afera po finale „Afryka Express”

Mimo historycznego osiągnięcia, informacja o ich wygranej natychmiast stała się zarzewiem intensywnej dyskusji w internecie.

Liczne głosy widzów podważają prawowitość rezultatu, wysuwając publicznie zarzuty o potencjalne oszustwa i nieprawidłowości, do których miało dojść w trakcie finału i poprzedzających go odcinków.

Najgorsze, co mogło się wydarzyć… Produkcja dopuściła do wygranej parę, która oszukiwała na każdym kroku.

Dramat, gorzej być nie mogło.

Inni uczestnicy byli uczciwsi, a wygrali ci, którzy nie grali fair.

Nawet w finałowym odcinku oszukiwali. Za Edytę Michał zjadł. Dla mnie i tak chłopaki wygrali — piszą oburzeni fani.

Znalazły się jednak głosy wspierające Edytę i Michała. Niektórzy są zadowoleni z werdyktu i od początku wspierali tę parę.

A wy co uważacie?

