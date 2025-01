Małgorzata Rozenek i Radek Majdan dziś są szczęśliwym małżeństwem, jednak nim do tego doszło, mieli za sobą dwa nieudane związki – ona z Łukaszem Bukaczewskim i Jackiem Rozenkiem, on z Sylwią Majdan i Dodą.

Ze swoją pierwszą żoną, projektantką mody Sylwią Majdan piłkarz stanął na ślubnym kobiercu 20 czerwca 1998 roku. Uroczystość odbyła się w katedrze pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu, jednak para rozstała się w zgodzie, a rozwód odbył się po cichu i z dala od mediów. Dziś Radosław Majdan ma dobre relacje z byłą żoną, a w 2023 roku udzielił wywiadu, w którym serdecznie się o niej wypowiedział:

Pierwsza żona była ciepłą, wrażliwą osobą, ja byłem wtedy niedojrzały, miałem 25 lat i rozstaliśmy się w bardzo dobrych relacjach. Do dzisiaj, jak się widujemy, to zawsze ze sobą porozmawiamy, mamy duży szacunek. Sylwia ma swoje życie, ja mam swoje. Ona jest projektantką, super się realizuje, a wiem, jak zaczynała, bo byliśmy razem, cieszę się, że była bardzo zdeterminowana. Ma piękny sklep w Szczecinie – mówił u Żurnalisty.

Była żona Majdana: Bardzo lubię Radosława

Ostatnio Sylwia Majdan również wypowiedziała się o byłym mężu. Projektantka mody pojawiła się w studiu „Halo tu polsat” z aktorką Katarzyną Bujakiewicz znaną z produkcji takich jak „Zróbmy sobie wnuka”, „Nigdy w życiu” czy „Planeta singli”. W studiu obie panie opowiedziały o łączącej ich wieloletniej przyjaźni i wsparciu, jakie Sylwia otrzymała po rozstaniu z mężem. Obie panie poznały się przez przypadek w saunie:

(…) To zaczęło się w saunie. My byłyśmy obie bardzo skupione na fitnessie, fitness był całą dobę i ja pamiętam, że po jakiejś próbie czy spektaklu (…). Wchodzę do sauny i taka byłam trochę smutna, coś zaczęłyśmy rozmawiać i Sylwia na koniec coś pisze na kartce i daje mi i mówi „Jak będziesz potrzebowała, to tu jest mój numer telefonu” – wyznała Bujakiewicz, a Majdan dodała ze śmiechem, że jej przyjaciółka zadzwoniła już pięć minut później.