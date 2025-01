Piotr Mróz zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą serialu Polsatu „Gliniarze”. Wcielający się w rolę Kuby Roguza aktor chętnie udziela wywiadów, w których szczerze odpowiada na często kontrowersyjne pytania. Ostatnio został zapytany przez jedną z show-biznesowych reporterek o to, czy przyjmuje księdza po kolędzie. Aktor powiedział, że ostatnio odwiedził go ksiądz i dał mu w kopercie… 100 tysięcy złotych. Wiemy, dlaczego Piotr Mróz zażartował sobie w ten sposób z krytykantów.

Piotr Mróz NARZEKA na władze Polsatu: „To mnie smuci i PRZERAŻA!”

Aktor w rozmowie z reporterką Pudelka zabawnie zażartował ze wszelkich spekulacji na temat tego, ile powinno dać się księdzu po kolędzie. Piotr Mróz powiedział, że dał duchownemu 100 tysięcy złotych, a później zabawnie sprostował, że nieważne są pieniądze, a sama symbolika tego wydarzenia:

Piotr Mróz nawet na wakacje jeździ z różańcem. Nagle pokazał fanom opalony tors!

Później Piotr Mróz wprost powiedział, że martwi się o kondycję duchową polskiego społeczeństwa. Dodał, że jego zdaniem coraz mniej osób przyjmuje księdza po kolędzie. Przy okazji zdradził, że na 100 mieszkań w jego okolicy, tylko dwie osoby przyjęły księdza po kolędzie:

Święci, błogosławi nasz dom, czyli wpuszczamy poprzez księdza, Pana Boga do naszego domu. To mnie przeraża, jeżeli ktoś się zamyka na tego typu aktywność w społeczeństwie. To świadczy o tym, że gdzieś ta wiara może nie do końca jest taka, jaka powinna być. Ja wiem, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu — zakończył Piotr Mróz.