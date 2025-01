Piotr Mróz zdobył szeroką popularność za sprawą serialu „Gliniarze” w Polsacie. Aktor może się także pochwalić wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Mimo wielu sukcesów na koncie mężczyzna czuje, że jego potencjał wciąż nie jest wystarczająco wykorzystywany. W jednym z najnowszych wywiadów opowiedział o tym, co go najbardziej wkurza. Wspomniał o osobach decyzyjnych w Polsacie. Padły mocne słowa.

Aktor niedawno rozmawiał z Maciejem Uchmańskim. W wywiadzie dla dziennikarza wspomniał o krytyce Kuby Wojewódzkiego oraz o tym, że „Gliniarze” są jedną z najlepiej oglądanych produkcji w polskiej telewizji i oglądalnością wyprzedzają nawet produkcje TVN-u:

Muszę tutaj skrytykować swoją stację, że w żaden sposób nie monetyzuje tego sukcesu. Jestem bardzo wdzięczny stacji Polsat, cieszę się, że mam tam stałą pracę i że stacja mnie wypromowała. […] Mam świadomość, że nasz „gliniarzowy” potencjał w żaden sposób nie jest wykorzystywany w stacji. Wydaje mi się, że już nie mam jakiegoś dużego rozwoju w tej stacji i to mnie smuci i przeraża. Bardzo się cieszę, że jestem w „Gliniarzach” i w żaden sposób nie chcę rezygnować z tego projektu, też nie chciałbym być źle zrozumiany, bo jestem wdzięczny tej stacji, ale z tego, co widzę, to już nie jestem w stanie się tam rozwinąć i w żaden sposób już nie jestem jakąś wartościową osobą, w którą stacja chciałaby zainwestować i na którą chciałaby stawiać, co jest dla mnie niezrozumiałe — podsumował Piotr Mróz.

Później Piotr Mróz wspomniał o tym, że jest niewykorzystywany i jego talent nie może się w pełni rozwinąć, ponieważ osoby decyzyjne w Polsacie nie dają mu nowych wyzwań i możliwości gry w innych produkcjach niż „Gliniarze”:

Nie mówię tylko o sobie, ale też o moich kolegach, bo jesteśmy numerem jeden wśród wszystkich seriali. Idę do „Tańca z gwiazdami” i wygrywam z największą w historii różnicą głosów procentowych […], później wracam do swojego projektu i nie jestem w żaden sposób wykorzystany. Ja, czysto matematycznie, powoli próbowałbym wsadzać [aktorów z „Gliniarzy”] w inne projekty, bo skoro tu się sprzedali, to może i tam się sprzedadzą. Masz jakiś Bolid Formuły 1, który cały czas wygrywa jeden wyścig, a z boku masz inne wyścigi, które ten Bolid też mógłby powygrywać, ale nie – zostawiasz go w jednym wyścigu, a tam bierzesz ludzi, którzy często przegrywają z kretesem. To tak, jakbyś miał Adama Małysza, ale do mistrzostw świata wystawiłbyś przeciętnego skoczka narciarskiego. Tego nie rozumiem! Gdybym był osobą decyzyjną, wszystko by się opierało na liczbach — podkreślił Piotr Mróz.