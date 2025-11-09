Polski raper urządził piekło ukochanej: “Już mnie nie uciszysz”. Pokazała, jak zmasakrował jej ciało

Afera w świecie polskiej muzyki. Raper zamienił życie swojej partnerki w piekło. Pokazała obrażenia i wyznała całą prawdę. Nie żyje gwiazda „Klanu”. Widzowie kochali jej postać w serialu Kim jest Kartky? Kartky, czyli Jakub Jankowski to polski raper wychowany w Bytomiu, który rozpoczął działalność muzyczną około 2009 roku. W październiku 2015 roku dołączył do wytwórni QueQuality, co dało mu większą rozpoznawalność na scenie hip‑hopowej, a w 2019 roku założył własne wydawnictwo OU7SIDE, pokazując tym samym, że nie tylko tworzy muzykę, ale również aktywnie działa na zapleczu branży. Polska gwiazda zgoliła się na zero na wizji. Odważniej niż Britney Spears Jego twórczość wyróżnia się połączeniem klasycznego rapu z nowoczesną produkcją oraz introspekcyjnymi tekstami, które poruszają tematy osobiste, społeczne i egzystencjalne — dzięki temu Kartky zyskał lojalnych fanów i znaczące miejsce na polskiej scenie hip‑hopowej Niestety już kilka lat temu Kartky musiał mierzyć się z poważnymi oskarżeniami.

Kartky oskarżany o znęcanie nad partnerką W 2019 roku Kartky znalazł się w centrum poważnych oskarżeń. Jego partnerka, fotomodelka Wiktoria Cwynar, publicznie zarzuciła mu wielokrotne znęcanie się nad nią – zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Swoje relacje i dowody kobieta opublikowała na Instagramie, wywołując ogromne poruszenie wśród internautów. Wiktoria rozpoczęła serię relacji, w których otwarcie opowiedziała o depresji, z jaką zmaga się od dłuższego czasu. Jak przyznała, publikowane wcześniej zdjęcia w mediach społecznościowych nie oddawały rzeczywistości – często brakowało jej siły, by wstać z łóżka czy wykonać najprostsze czynności. Modelka twierdzi, że jej stan psychiczny w dużej mierze był konsekwencją dwuletniego, toksycznego związku z raperem. Następnie kobieta opublikowała zrzuty ekranu wiadomości, które miały pochodzić od Kartky'ego. Ich treść była wulgarna i agresywna – raper miał m.in. porównywać obrażenia widoczne na zdjęciach do „mordy roz***anej jak od granatu" oraz ostrzegać partnerkę, by „nie wracała po rower" po tym, jak ujawniła szczegóły ich relacji. Z kolejnych wpisów Cwynar wynika, że przez długi czas pozostawała pod silnym wpływem emocjonalnym partnera, co mogło przypominać syndrom sztokholmski. Przez dwa lata miała znosić przemoc i manipulacje, nie potrafiąc się sprzeciwić. Dopiero po rozstaniu zdecydowała się przerwać milczenie. Jak sama przyznała, toksyczna relacja doprowadziła ją do depresji i prób samobójczych. Okazuje się, że sytuacja zatoczyła koło. Kolejna partnerka rapera oskarżyła go o przemoc.