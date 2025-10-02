Qczaj już jakiś czas temu wstawił na InstaStories niepokojące nagrania, w których zarzucił swojemu byłemu menadżerowi nieuczciwość. Trener opublikował serię dowodów i zrzuty ekranu, które miały pokazać całą sytuację. Poinformował również, że padł ofiarą kradzieży kont oraz skrzynek mailowych. Teraz do sieci trafiło oficjalne oświadczenie, w którym Qczaj przekazał, że rozstał się z menadżerem i przechodzi teraz bardzo trudny czas. Zwrócił się z przejmującą prośbą do rodziny!

Qczaj wydał obszerne oświadczenie. „Odzyskałem życie”

Qczaj rozwiązał współpracę z menadżerem — Pawłem Bajem. Powodem zakończeniem dalszej działalności były „liczne nieprawidłowości w prowadzeniu spraw Daniela Kuczaja przez Pawła Beja”. Sam trener odniósł się do oświadczenia i poprosił swoje świętej pamięci babcie o siłę. Zwrócił się także do ukochanej mamy:

Boże! Świętej pamięci babciu Zosiu i świętej pamięci babciu Anielko… Użyczcie mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić… Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić… I mądrości bym odróżnił jedno od drugiego — napisał Qczaj w poście na Instagramie.

