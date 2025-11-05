30 kwietnia media obiegła przykra informacja o śmierci Tomasza Jakubiaka. Kucharz, choć walczył do ostatnich sił, niestety przegrał trudną walkę z nowotworem. Teraz po raz pierwszy od śmierci Tomka, jego żona Anastazja chwyciła za kamerę i opowiedziała, jak radzi sobie ze stratą.

Tomasz Jakubiak był jednym z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autorem książek kucharskich, osobowością telewizyjną oraz jurorem programu „MasterChef Junior”. Niestety 30 kwietnia 2025 roku media obiegła przykra informacja o śmierci 41-letniego szefa.

Tomek od miesięcy borykał się ze straszliwą odmianą nowotworu jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości. Kucharz dzielnie zmagał się z chorobą, a ostatnie dni spędził w Grecji na specjalnym leczeniu. Niestety choroba okazała się niepokonanym rywalem, a odejście kulinarnej ikony wstrząsnęło całą Polską.

Teraz na kolejny, poruszający post w sieci zdecydowała się żona kucharza. Anastazja Jakubiak opowiedziała na nagraniu, jak radzi sobie z żałobą po mężu, spacerując po parku. I choć wciąż tęsknota i ból jest ogromny, to najczęściej zderza się ze swoimi myślami właśnie w kuchni.

W żałobie jest miejsce na dobre dni. Na celebrowanie życia. I chociaż to nadal sinusoida, coraz częściej potrafię tęsknić bez łez, a z głośnym śmiechem. Takim głównym miejscem moich przemyśleń zazwyczaj jest kuchnia podczas gotowania. Najczęściej wtedy tworzę taką polemikę między sobą a Tomkiem, co on by dodał, a co ja dodaję do tego gotowania – zaczęła.

Anastazja przyznała również, że jej formą tęsknoty ostatnio jest przesalanie dań, ponieważ Tomek lubił tę przyprawę..