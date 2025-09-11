Pierwszy taniec, wielkie uczucie i… gorzkie rozstanie. Tak wyglądał ślub Kaczorowskiej i Peli! (FOTO)
Para rozstała się w atmosferze głośnego skandalu...
Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska tworzyli jedną z najzgodniejszych par polskiego show-biznesu.
Agnieszka Kaczorowska poznała Macieja Pelę w 2017 roku, kiedy poszukiwała do swojej szkoły tanecznej instruktora od zajęć z hip-hopu.
Para bardzo szybko poczuła do siebie miętę i po czterech miesiącach znajomości się zaręczyli.
Później 7 września 2018 roku zorganizowali bajkowy ślub w słonecznej Toskanii. Całą relację z wydarzenia opublikowali na serwisie YouTube.
Szczególną uwagę zwracać ich pełen namiętności i piękna pierwszy taniec…
Para dała z siebie wszystko i bardzo długo trenowała i szlifowała kroki do pierwszego tańca.
Potem na świat przyszły dwie córki Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli: Emilia, która urodziła się 26 lipca 2019 roku i Gabriela, która przyszła na świat 28 lipca 2021 roku.
Niestety, ale ich związek nie przetrwał próby czasu i Agnieszka Kaczorowska oficjalnie potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą w programie Kuby Wojewódzkiego 6 listopada 2024 roku.
Już wcześniej plotkowano na temat powodu rozstania. Według medialnych doniesień Kaczorowska miała mieć romans z dźwiękowcem na planie programu „Królowa przetrwania”.
Mimo ich głośnego rozstania fani do dziś mogą pooglądać na profilu Agnieszki Kaczorowskiej na YouTube ich wspólny pierwszy taniec.
Para w trakcie pracy przy wideo dopieściła każdy szczegół!
Uwagę zwracają nie tylko piękne ruchy tancerzy oraz cała ceremonia zaślubin, ale także szczęśliwi bliscy, którzy chętnie pozowali z nimi do zdjęć!
Takie nagrania to z pewnością piękna pamiątka nie tylko dla byłych małżonków, ale także ich bliskich.
