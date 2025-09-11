times-dark
Kozaczek
Pierwszy taniec, wielkie uczucie i… gorzkie rozstanie. Tak wyglądał ślub Kaczorowskiej i Peli! (FOTO)

Para rozstała się w atmosferze głośnego skandalu...

11.09.2025
Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska tworzyli jedną z najzgodniejszych par polskiego show-biznesu. 

Agnieszka Kaczorowska poznała Macieja Pelę w 2017 roku, kiedy poszukiwała do swojej szkoły tanecznej instruktora od zajęć z hip-hopu.

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 

Para bardzo szybko poczuła do siebie miętę i po czterech miesiącach znajomości się zaręczyli. 

Później 7 września 2018 roku zorganizowali bajkowy ślub w słonecznej Toskanii. Całą relację z wydarzenia opublikowali na serwisie YouTube.

Szczególną uwagę zwracać ich pełen namiętności i piękna pierwszy taniec… 

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 

Para dała z siebie wszystko i bardzo długo trenowała i szlifowała kroki do pierwszego tańca. 

Potem na świat przyszły dwie córki Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli: Emilia, która urodziła się 26 lipca 2019 roku i Gabriela, która przyszła na świat 28 lipca 2021 roku.

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 

Niestety, ale ich związek nie przetrwał próby czasu i Agnieszka Kaczorowska oficjalnie potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą w programie Kuby Wojewódzkiego 6 listopada 2024 roku. 

Już wcześniej plotkowano na temat powodu rozstania. Według medialnych doniesień Kaczorowska miała mieć romans z dźwiękowcem na planie programu „Królowa przetrwania”.

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 

Mimo ich głośnego rozstania fani do dziś mogą pooglądać na profilu Agnieszki Kaczorowskiej na YouTube ich wspólny pierwszy taniec. 

Para w trakcie pracy przy wideo dopieściła każdy szczegół!

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 

Uwagę zwracają nie tylko piękne ruchy tancerzy oraz cała ceremonia zaślubin, ale także szczęśliwi bliscy, którzy chętnie pozowali z nimi do zdjęć!

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 

Takie nagrania to z pewnością piękna pamiątka nie tylko dla byłych małżonków, ale także ich bliskich. 

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 
Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 
Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 
Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 
Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela, fot. YouTube.

Pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli 
