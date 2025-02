Po ujawnieniu nowych zeznań ofiar Dagmary Kaźmierskiej, celebrytka niemal z dnia na dzień zniknęła z mediów. Niedawno postanowiła powrócić do fanów, jednak już nie w formacie telewizyjnym, a tym razem założyła swój własny kanał na YouTube. Jednocześnie swoimi filmikami w mediach społecznościowych chciała wytłumaczyć swoją przeszłość fanom i zamknąć ten temat na dobre.

Teraz nowe, nieznane wcześniej informacje ujawnił Jakub Wątor, dziennikarz, który pojawił się ostatnio w podcaście „Pętla zbrodni”, gdzie opowiedział o mrocznych kulisach działalności Kaźmierskiej. Według jego relacji, celebrytka traktowała ludzi przedmiotowo, a kobiety miały być dla niej jedynie narzędziem. Mężczyzn również nie oszczędzała.

Myślę, że Dagmara traktowała kobiety jak mięso, jak przedmioty. I tak samo traktowała mężczyzn. Bez skrupułów dolewała mężczyznom, odwiedzającym jej lokale, alkoholu do drinków, by szybciej się upili i żeby więcej pieniędzy od nich wyciągnąć. Mówiła na nich „frajerzy”, a na kobiety „k***y, które nie są ludźmi. […] Dagmara grała na automatach u siebie w burdelu, wrzucała pieniądze, jak przegrywała, to podchodziła i waliła zewnętrzną częścią dłoni w twarz, a że miała na każdym palcu pierścionki, to potrafiła rozciąć nimi twarz – opowiadał w podcaście dziennikarz.