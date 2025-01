Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu weszła w ostry konflikt z jurorami „TzG”. W tamtym czasie ubiegała się o rolę jurora w programie, którą otrzymał ostatecznie Tomasz Wygoda. Postanowiła więc emocjonalnie skomentować wybór stacji Polsat i wyznała, że tancerz „nie jest żadnym autorytetem”. Nie ukrywała swojej niechęci do nowego jurora i do tej pory nie wycofała się z tamtych słów.

W związku z powrotem Agnieszki Kaczorowskiej do „Tańca z Gwiazdami” zapytaliśmy Tomasza Wygodę, czy ma żal do tancerki i czy jej poprzednie słowa wpłyną na ich współpracę podczas programu.

Mam nadzieję, że będziemy wszyscy naprawdę podchodzili do tego zawodowo. Poważnie mówiąc, ja nie słyszałem wypowiedzi Agnieszki Kaczorowskiej, myśmy się spotkali wczoraj, to jest bardzo miła osoba. Nie wiem na ile ona powiedziała coś, co zostało przekręcone, czy coś było powiedziane w emocjach. […] Myślę sobie, jest wystarczająco przestrzeni w tym Polsacie dla zróżnicowanych postaci, dla różnych talentów. Ja jestem tutaj ze swojego talentu, ona jest ze swojego. My sobie naprawdę nie musimy wchodzić w drogę – mówił Tomasz Wygoda.