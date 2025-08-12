Po wielu tygodniach niepewności i spekulacji w Reprezentacji Polski związanych z Robertem Lewandowskim wreszcie pojawiły się nowe wieści. Nowy selekcjoner polskiej kadry rozmawiał z Lewandowskim o jego powrocie na boisko. Teraz Jan Urban ujawnił szczegóły ich rozmowy.

Nowy selekcjoner o powrocie Roberta Lewandowskiego: „W tym momencie nie widzę dla niego żadnej roli”

Jan Urban o powrocie Roberta Lewandowskiej do Reprezentacji Polski

Kilka tygodni temu w Reprezentacji Polski w piłce nożnej doszło do niemałego zamieszania. Warto wspomnieć, że ówczesny selekcjoner Michał Probierz, tuż przed meczem eliminacji mistrzostw świata z Finlandią odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Po tej decyzji piłkarz uznał, że dopóki Probierz jest trenerem, jego noga nie postanie na boisku. Nie trzeba było długo czekać, aż w końcu selekcjoner sam zrezygnował z posady.

Jakiś czas później nowym trenerem został 63-letni Jan Urban. Po przejęciu jego pieczy nad kadrą wielu zastanawiało się, co dalej z karierą Lewandowskiego w reprezentacji. Czy wróci na boisko i w jakiej roli? Teraz w „Porannej Rozmowie” na antenie RMF FM nowy selekcjoner zdradził, że jest już po rozmowie z piłkarzem w sprawie jego powrotu.

Rozmawiałem telefonicznie z Robertem Lewandowskim i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu – powiedział Urban.

Chęć powrotu do kadry to jednak nie koniec. Istotną kwestią pozostaje również opasa kapitana, która stała się kością niezgody pomiędzy Lewandowskim a Probierzem. Urban zapowiada, że w tej sprawie zamierza porozmawiać jeszcze z Zielińskim, który obecnie jest kapitanem i z resztą drużyny.

Nie chciałbym tylko rozmawiać z Robertem, ale również z zainteresowanymi – Piotrkiem Zielińskim czy z zawodnikami, którzy są w radzie drużyny. Decyzję podejmę ja, jednak chciałbym wysłuchać zawodników. Co oni o tym myślą, jak patrzą na tę sytuację i sprawdzić, jak to będzie się miało do moich oczekiwań – dodał nowy selekcjoner.

Jan Urban na jednej z ostatnich konferencji wyznał, że obecność Roberta Lewandowskiego w drużynie jest kluczowa. Czy jednak faktycznie „Lewy” ponownie zagości na boisku? O tym dowiemy się niebawem, jednak wiele wskazuje na to, że Lewandowski wróci do kadry.

Niepotrzebne w tej sytuacji nam jest rozgrzebywanie ran. Jeśli doszło do sytuacji, że nasza gwiazda, nasz najlepszy zawodnik rezygnuje z gry w reprezentacji, to jest dosyć duży problem do rozwiązania (…). Wydaje mi się, że aż tak bardzo nie chodzi o opaskę. Robert wie, że koniec kariery jest coraz bliżej. Wcześniej czy później ktoś go będzie musiał zastąpić. Może chodzi o tę formę, w jaki sposób się to stało – tłumaczył Urban.

Nowy selekcjoner zapowiada, że informacje o tym, kto będzie kapitanem pierwszym, drugim i trzecim drużyny, chciałby przekazać przed pierwszym zgrupowaniem. Jesteście ciekawi, jak potoczą się losy Lewandowskiego?