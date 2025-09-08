Sergiusz Górski znany jako „Thenitrozyniak”, to jeden z najbardziej znanych streamerów i youtuberów w Polsce. Teraz w rozmowie z Żurnalistą influencer został zapytany o Annę Lewandowską, na której temat nie ma on najlepszego zdania. Nitro w swojej wypowiedzi nie gryzł się w język, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

Nitro uderza w Annę Lewandowską

Robert i Anna Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par sportowców nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Piłkarz od wielu lat robi zawrotną karierę na boisku nie tylko w Polskiej reprezentacji, ale także od jakiegoś czasu w drużynie FC Barcelony. Anna Lewandowska w przeszłości mocno związana była natomiast z dyscypliną karate, która przyniosła jej wiele osiągnięć. Obecnie natomiast spełnia się nie tylko w roli żony czy mamy, ale również jest trenerką, bizneswomen i właścicielką Edan Studios.

Teraz w rozmowie z Żurnalistą streamer i youtuber „Thenitrozyniak” został zapytany, dlaczego sądzi, że jedynym sukcesem Anny Lewandowskiej jest nazwisko po mężu. Influencer w gorzkich słowach twierdzi, że bez sławnego męża trenerka nie byłaby tak znana.

Największym sukcesem Anii Lewandowskiej jest nazwisko Lewandowska. Robert bez Anii Lewandowskiej jest Robertem Lewandowskim, królem strzelców aspirującym do złotej piłki, jednym z kilku najlepszych zawodników w ostatnich latach jak nie ogóle w historii tego sportu. Ania Lewandowska by była tam kimś, nie wiem – powiedział Nitro.

Nitro odniósł się również do influencerów Wersow i Friza, którzy również są jedną z najpopularniejszych i najgorętszych par w show-biznesie. Choć case można powiedzieć, że jest podobny, tutaj steamer wcale nie potępia Wersow, a popularności nie przypisuje jej ukochanemu.

Na pewno Friz dużo jej włożył w zasięgi i tak dalej, ale widzę jakąś dodatnią wartość od Wersow w tym całym przedsięwzięciu. U Anii tego nie widzę. Po prostu – podsumował Nitro.

Internauci po zobaczeniu wypowiedzi influencera szybko się odpalili i stanęli murem za Lewandowską. Mocno za to oberwał sam Nitro, którego widzowie szybko sprowadzili do parteru.