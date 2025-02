Sandra Kubicka od ponad tygodnia bawi się na tajlandzkich wakacjach z całą rodziną. Celebrytka regularnie dzieli się w sieci rajskimi widokami oraz tym, co udało im się zwiedzić. Niestety beztroski czas przerwała kilkudniowa wizyta w szpitalu, o czym poinformowała na swoim Instagramie. Będąc na tamtejszym SOR-ze, modelka przeżyła duży szok.

Sandra Kubicka wylądowała w szpitalu na wakacjach

Sandra Kubicka obecnie przebywa na tajlandzkiej wyspie Koh Samui, która była jej wymarzonym kierunkiem. Influencerka nie ukrywa zachwytu, że udało się jej tutaj przyjechać dodatkowo ze swoimi najbliższymi. W tej podróży towarzyszy jej mąż Alek Baron, syn Leoś oraz babcia. Niestety wakacyjną sielankę przerwał pobyt w szpitalu, o którym opowiedziała na swoim Instastories. Kubicka doznała szoku, jak funkcjonują tamtejsze szpitale i porównała je do naszych placówek.

Szpitale w Tajlandii to inny wymiar, serio, ale tak pozytywny. Tak się cholernie bałam, ale gdy zadzwoniliśmy do naszego lekarza w Polsce, on sam powiedział: „W Tajlandii mają niesamowitą służbę zdrowia, nie musicie się bać”. „I serio, moje doświadczenie z SOR-em tu a SOR-em w Polsce, to jest jak jakiś niesmaczny żart. Płacę dziesiątki tysięcy ZUS-u, a gdy przychodzi co do czego, to muszę płacić za prywatną opiekę. A tu? Nie dość, że luksusy, to przyjęli w 3 minuty i od razu wzięli się do działania – napisała Kubicka na Instastories.

Celebrytka zwróciła się także do internautów i powiedziała, że gdyby ktoś musiał jechać do szpitala w Tajlandii, a dokładnie na Koh Samui, to absolutnie nie ma się czego obawiać. Dodatkowo opowiedziała o tym jak jej cała rodzina została tam przyjęta.

Spędziliśmy 4 dni w tajskim szpitalu całą rodziną, bo nie chcieliśmy się rozdzielać i aby ktoś został sam. W Polsce nie ma nawet mowy o tym, aby cała rodzina spała w jednej sali, gdy jedna osoba choruje. A tu? Najpierw na SOR dostaliśmy pokój z 2 łóżkami, a potem, jak nas przerzucili na oddział, to dostaliśmy 3 łóżka i prywatną łazienkę. Powtarzałam non stop na głos, że nie wierzę w to normalnie – dodała.

Kubicka, choć początkowo miała w planie zwiedzić kilka wysp, stwierdziła, że ze względu na synka odpuści sobie takie szaleństwo. Podczas rezerwacji uznała, że skupi się na dobrym dostępie do opieki medycznej i dużym, porządnym szpitalu w okolicy, który finalnie okazał się być potrzebny. Co prawda, nie zdradziła powodu pobytu w szpitalu, jednak jak sama napisała, przeżyła bardzo trudne chwile.